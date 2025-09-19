為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    淡水河祭路祭祈福大法會登場 3天重點科儀祈願合境平安

    今年淡水地區年度盛事「淡水河祭路祭薦拔祈福大法會」今（19）日起於金色水岸廣場展開，連續三天舉行重點科儀，首場由民政局副秘書長柯慶忠（右）出席，誠心祈願地方安寧。（記者羅國嘉攝）

    今年淡水地區年度盛事「淡水河祭路祭薦拔祈福大法會」今（19）日起於金色水岸廣場展開，連續三天舉行重點科儀，首場由民政局副秘書長柯慶忠（右）出席，誠心祈願地方安寧。（記者羅國嘉攝）

    2025/09/19 10:34

    〔記者羅國嘉／新北報導〕9月21日是農曆七月鬼門關，為祈求在地合境平安，今年淡水地區年度盛事「淡水河祭路祭薦拔祈福大法會」今（19）日起於金色水岸廣場展開，連續三天舉行重點科儀，首場由民政局副秘書長柯慶忠出席，誠心祈願地方安寧；明日則將由市長侯友宜參與。

    淡水河祭路祭祈福法會，早期由佛教團體於農曆七月在淡水河畔辦理，從2016年開始由淡水竹林慈玄宮主辦，結合地方團體及里長的力量，擴大辦理祈福法會活動，超渡無祀先靈，持續傳承與發揚傳統文化，並於2020年成立新北市淡水河河祭路祭文化協會，迄今該法會已邁入第24年，為新北市重要的地方祭典之一。

    柯慶忠補充，此次活動的重點科儀，從9月19日舉辦至9月21日為期三天，第一場次及第三場次分別由他及副市長朱惕之出席，第二場則由侯友宜出席。此外，這屆法會邀集多位國內外宗教界代表共襄盛舉，共同主法誦經持咒，同時設有贊普桌、普盒、消災祿位及超薦牌位外，希望藉由各方諸佛菩薩、法師頌經持咒佛力加持，超渡孤魂亡靈及十方法界眾生能往生淨土。

    今年淡水地區年度盛事「淡水河祭路祭薦拔祈福大法會」今（19）日起於金色水岸廣場展開，連續三天舉行重點科儀，首場由民政局副秘書長柯慶忠（中）出席，誠心祈願地方安寧。（記者羅國嘉攝）

    今年淡水地區年度盛事「淡水河祭路祭薦拔祈福大法會」今（19）日起於金色水岸廣場展開，連續三天舉行重點科儀，首場由民政局副秘書長柯慶忠（中）出席，誠心祈願地方安寧。（記者羅國嘉攝）

