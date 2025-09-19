台南「築角」邀青年築夢 金獎落在新營姑爺社區

金獎新營區姑爺社區「鳳凰花開的入口（聚陌之隅）」-結合紅磚牆紋理，延續舊時記憶。（南市都發局提供）

2025/09/19 10:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕新營區姑爺社區與高雄大學攜手打造的〈鳳凰花開的入口（聚陌之隅）〉，在「2025年台南築角創意營造計畫」中脫穎而出，榮獲金獎。作品巧妙結合紅磚牆紋理，翻新轉角公園意象，成為社區新地標，也象徵青年設計能量與在地文化的結合。

今年築角計畫邀集淡江、銘傳、南華、文化、靜宜、逢甲、台中科大、南臺科大、南應大及高雄大學等10所院校，超過50名青年參與，分別與左鎮、新營、後壁、鹽水、官田、將軍等地社區，以及龍鳳運動休閒發展協會、簡單生活文化推廣協會合作，最終8件作品角逐決賽。

請繼續往下閱讀...

將軍區將軍社區與靜宜大學的〈日曬之地〉則獲銀獎，透過西拉雅文化元素營造創新體驗場域；銅獎由臺中科大與簡單生活文化推廣協會的〈鼎農黍〉奪得，作品善用樹下空間設計，兼具休憩與凝聚社區功能。

佳作獎項同樣精彩，包括官田社區與台中科大的〈築光小憩所〉步道與階梯坐椅；鹽水區後宅社區與銘傳大學的〈築巢〉棚架；左鎮區公舘社區與南華大學的〈翠影共生〉小庭園；後壁區崁頂社區與南台科大的〈悠步小苑〉休憩站；以及龍鳳運動休閒發展協會與南應大的〈鄰里漫步〉水圳綠廊。

都市發展局長林榮川表示，台南築角計畫自2011年啟動以來，已邁入第15年，累積超過百件社區案例。今年主題「一五一十」象徵時間的淬鍊與堅韌，也回應當前環境氣候挑戰。透過跨校跨域的合作，不僅培養青年社區營造力，也帶動居民以設計思維重新審視生活環境，共同形塑兼具專業與人情的永續公共空間。

銀獎-將軍區將軍社區「《日曬之地》」結合西拉雅文化。（南市都發局提供）

銅獎-台南市簡單生活文化推廣協會「鼎農黍」，打造親子共處農村互動場域。（南市都發局提供）

