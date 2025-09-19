印尼移工罹患腦瘤 醫護募款送「乖乖」助返鄉手術

邱容萱護理師（右）送上台灣特產「乖乖」，希望患者一路平安。（記者張軒哲攝）

2025/09/19 10:09

〔記者張軒哲／台中報導〕在台灣工作9年的印尼籍移工阿蒂，日前因確診腦瘤，必須返國接受手術，返鄉過程卻困難重重，幸而在民間團體募款與光田綜合醫院的協助下，她終於順利搭機回國，並帶著醫護滿滿的祝福返鄉。

今年5月阿蒂因臉頰與鼻子突然麻木，緊急送至光田醫院大甲院區急診，經檢查確診為「水腦症」，立即接受腦室腹腔分流手術，病況複雜，又確診新冠肺炎，高燒不退，被轉入加護病房治療，期間因經濟困難，更在病床上反覆表達，希望能返鄉接受腦瘤治療，若病情惡化，也能「落葉歸根」。

然而，跨國出院涉及繁瑣的醫療文件、飛行醫療需求與交通安排，過往通常至少需一週籌備，返鄉路迢遙。光田醫護團隊僅用兩天便完成英文診斷書、病歷摘要與必要醫療文件的備妥，同步安排救護車接送，確保病人能趕上飛往雅加達的航班。

離院那天，阿蒂緊抱著一箱象徵平安的台灣特產「乖乖」上車，護理師們自掏腰包為她添購裙子、包包與襪子，送上全新的鞋子，讓她體面返鄉。另一位護理師則親手寫下卡片，並贈送一條水晶項鍊，還特地用翻譯軟體將祝福寫成印尼文，當阿蒂讀到這些字句時，忍不住流下眼淚。

台灣美思樂關懷協會也發起愛心勸募，短短一天便籌得八萬元，她激動地留下了一封信件感謝大家的愛心。

光田醫院表示，對於離鄉9年、未曾返鄉的患者而言，這趟旅程是沉重卻必要的選擇，而對醫護團隊來說，這是一段專業與溫情交織的經歷。

協助患者準備國際文件的溫淑貞護理長（右）與送上乖乖的邱容萱護理師（左）。（記者張軒哲攝）

