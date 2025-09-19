為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    印尼移工罹患腦瘤 醫護募款送「乖乖」助返鄉手術

    邱容萱護理師（右）送上台灣特產「乖乖」，希望患者一路平安。（記者張軒哲攝）

    邱容萱護理師（右）送上台灣特產「乖乖」，希望患者一路平安。（記者張軒哲攝）

    2025/09/19 10:09

    〔記者張軒哲／台中報導〕在台灣工作9年的印尼籍移工阿蒂，日前因確診腦瘤，必須返國接受手術，返鄉過程卻困難重重，幸而在民間團體募款與光田綜合醫院的協助下，她終於順利搭機回國，並帶著醫護滿滿的祝福返鄉。

    今年5月阿蒂因臉頰與鼻子突然麻木，緊急送至光田醫院大甲院區急診，經檢查確診為「水腦症」，立即接受腦室腹腔分流手術，病況複雜，又確診新冠肺炎，高燒不退，被轉入加護病房治療，期間因經濟困難，更在病床上反覆表達，希望能返鄉接受腦瘤治療，若病情惡化，也能「落葉歸根」。

    然而，跨國出院涉及繁瑣的醫療文件、飛行醫療需求與交通安排，過往通常至少需一週籌備，返鄉路迢遙。光田醫護團隊僅用兩天便完成英文診斷書、病歷摘要與必要醫療文件的備妥，同步安排救護車接送，確保病人能趕上飛往雅加達的航班。

    離院那天，阿蒂緊抱著一箱象徵平安的台灣特產「乖乖」上車，護理師們自掏腰包為她添購裙子、包包與襪子，送上全新的鞋子，讓她體面返鄉。另一位護理師則親手寫下卡片，並贈送一條水晶項鍊，還特地用翻譯軟體將祝福寫成印尼文，當阿蒂讀到這些字句時，忍不住流下眼淚。

    台灣美思樂關懷協會也發起愛心勸募，短短一天便籌得八萬元，她激動地留下了一封信件感謝大家的愛心。

    光田醫院表示，對於離鄉9年、未曾返鄉的患者而言，這趟旅程是沉重卻必要的選擇，而對醫護團隊來說，這是一段專業與溫情交織的經歷。

    協助患者準備國際文件的溫淑貞護理長（右）與送上乖乖的邱容萱護理師（左）。（記者張軒哲攝）

    協助患者準備國際文件的溫淑貞護理長（右）與送上乖乖的邱容萱護理師（左）。（記者張軒哲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播