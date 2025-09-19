苗縣南庄慢城超值套票登場 暢遊低碳旅遊新體驗

搭台灣好行南庄線買套票，苗栗縣政府文化觀光局，祭出抽好禮、加碼送購物金活動。（資料照）

2025/09/19 10:10

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府文化觀光局為推廣低碳旅遊，打造永續慢城觀光，推出「台灣好行南庄線」超值套票，鼓勵民眾免開車暢遊慢城南庄鄉，此次也結合在地特約商店，讓旅客以優惠價格暢享美食、伴手禮與景點體驗，更加碼三大好康活動，讓遊程超值再升級。

苗縣文觀局指出，兩款限定套票包括「南庄好食好玩1日遊350元」及「南庄慢遊雙人套票2日遊1100元」，均可透過全台ibon購票系統、Accupass活動通、易遊網及苗栗客運頭份總站輕鬆購得。套票內涵蓋南庄必吃美食與必買伴手禮，讓旅客能吃、能玩、能帶伴手禮，輕鬆暢遊無負擔。

此外，為了回饋旅客，今年推出優惠活動及9月份加碼活動；第一重：搭好行抽購物金：持南庄線乘車券或套票票根至南庄商圈「東村宿舍」，即可參與抽購物金活動，人人有獎，最高可抽500元，總獎金高達4萬元，送完為止。

第二重：憑票根上網登錄抽大獎：民眾持票券拍照上傳並完成表單登錄，即有機會抽中Apple Watch，為旅程留下驚喜好禮。

第三重：買套票送購物金，即日起，於Accupass購買套票，即贈百元購物金，購物金可於南庄線特約商店折抵消費。

苗縣府文觀局表示，購買台灣好行南庄線套票，不僅能減少自行開車的碳排放與舟車勞頓，更能享有多重優惠與專屬折扣。邀請全國旅客呼朋引伴搭乘台灣好行，一同到南庄慢城，體驗深度旅遊的獨特魅力。相關訊息可上台灣好行官網及苗栗好行-南庄線遊慢城。

