為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    花蓮「早午餐主題週」 10家業者限定優惠還能抽獎

    花蓮購物節推出早午餐主題週，豐盛的早餐最適合當成週末耍廢一天的開始。（花蓮縣府提供）

    花蓮購物節推出早午餐主題週，豐盛的早餐最適合當成週末耍廢一天的開始。（花蓮縣府提供）

    2025/09/19 10:04

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕週末睡到自然醒，再吃一份豐盛的早午餐，花蓮縣府舉辦「花蓮購物節」，明起到28日推「早午餐週」限定優惠，10家聯名業者推出包括滿千送百、滿額招待炸物、雞塊、冰淇淋等好康，登錄購物節官網可參加iPad Pro 11吋、Dyson吹風機抽獎。

    10家聯名推出早午餐主題週的業者，各自推出驚喜優惠，「DEW全植物早午餐」推出消費滿1000元現折100元；「不懂事長早午餐」單筆消費滿199元即贈小熱狗，可累贈；「葳森美式早餐」滿300元送霜淇淋；「窄宅早午餐」單筆滿150元招待炸物1份；「倉佑家早午餐」祭出滿400元送鹹酥雞、滿600元再加送炸豬排的雙重優惠。「Take a bread」2人同行贈蛋黃酥；「中城萬佳鄉早午餐店」消費滿300元送銷魂雞塊；「蜜斯蜜複合式餐廳」拼盤送飲料、滿500元再送飲料券；「早安公雞」推出套餐八折、飲品買1送1；「拉戈姆複合式廚房」滿300元贈送創意炸饅頭（煉乳OREO或煉乳花生），讓人邊吃邊期待。

    花蓮市、吉安鄉旅館民宿集中，早午餐店家也相當多，各具特色，中西式早午餐皆宜，不僅觀光客喜歡，也是花蓮人週末開啟的悠閒生活模式，主辦的縣府民政處指出，花蓮購物節從7月起週週推主題活動，從蔬食週、客家文化週、寵物週等，並以早午餐週作為花蓮購物節的壓軸主題，正好呼應花蓮的慢活氛圍，邀請大家細細品味山海之間小城花蓮的幸福早餐。

    購物節登錄也有週週抽獎大禮，只要消費買百元就有抽獎資格，每消費一次獲得一次抽獎機會，週週抽出獎品包括Apple iMac M4、iPad Pro 11吋、Samsung 49吋Odyssey曲面電競顯示器、電動滑板車、Dyson吹風機、Bose Ultra開放式耳機等，詳情請見花蓮購物節官網https://hlgo.tw/news。

    花蓮購物節推出早午餐主題週，消費滿額就送冰淇淋、炸物等優惠。（花蓮縣府提供）

    花蓮購物節推出早午餐主題週，消費滿額就送冰淇淋、炸物等優惠。（花蓮縣府提供）

    花蓮購物節推出早午餐主題週，消費滿額就送冰淇淋、炸物等優惠。（花蓮縣府提供）

    花蓮購物節推出早午餐主題週，消費滿額就送冰淇淋、炸物等優惠。（花蓮縣府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播