花蓮「早午餐主題週」 10家業者限定優惠還能抽獎

2025/09/19 10:04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕週末睡到自然醒，再吃一份豐盛的早午餐，花蓮縣府舉辦「花蓮購物節」，明起到28日推「早午餐週」限定優惠，10家聯名業者推出包括滿千送百、滿額招待炸物、雞塊、冰淇淋等好康，登錄購物節官網可參加iPad Pro 11吋、Dyson吹風機抽獎。

10家聯名推出早午餐主題週的業者，各自推出驚喜優惠，「DEW全植物早午餐」推出消費滿1000元現折100元；「不懂事長早午餐」單筆消費滿199元即贈小熱狗，可累贈；「葳森美式早餐」滿300元送霜淇淋；「窄宅早午餐」單筆滿150元招待炸物1份；「倉佑家早午餐」祭出滿400元送鹹酥雞、滿600元再加送炸豬排的雙重優惠。「Take a bread」2人同行贈蛋黃酥；「中城萬佳鄉早午餐店」消費滿300元送銷魂雞塊；「蜜斯蜜複合式餐廳」拼盤送飲料、滿500元再送飲料券；「早安公雞」推出套餐八折、飲品買1送1；「拉戈姆複合式廚房」滿300元贈送創意炸饅頭（煉乳OREO或煉乳花生），讓人邊吃邊期待。

花蓮市、吉安鄉旅館民宿集中，早午餐店家也相當多，各具特色，中西式早午餐皆宜，不僅觀光客喜歡，也是花蓮人週末開啟的悠閒生活模式，主辦的縣府民政處指出，花蓮購物節從7月起週週推主題活動，從蔬食週、客家文化週、寵物週等，並以早午餐週作為花蓮購物節的壓軸主題，正好呼應花蓮的慢活氛圍，邀請大家細細品味山海之間小城花蓮的幸福早餐。

購物節登錄也有週週抽獎大禮，只要消費買百元就有抽獎資格，每消費一次獲得一次抽獎機會，週週抽出獎品包括Apple iMac M4、iPad Pro 11吋、Samsung 49吋Odyssey曲面電競顯示器、電動滑板車、Dyson吹風機、Bose Ultra開放式耳機等，詳情請見花蓮購物節官網https://hlgo.tw/news。

