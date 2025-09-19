10月3連假與普發現金 嘉義飯店、民宿業者搶商機

阿里山百合生產合作社10月4日至10月31日止開放民眾欣賞百合花。（阿里山賓館提供）

2025/09/19 09:52

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕10月3個連假再加上普發現金1萬元即將發放，飯店、民宿業者看好這波商機，紛紛祭優惠，盼錢進國旅。

阿里山賓館也推出「鄒年慶部落探索」快閃優惠，凡於中秋等3個連假指定日入住豪華家庭房（四人）1泊3食每人9300元起，再享嘉義高鐵站專車接駁漫遊達娜伊谷生態公園。10月4日至10月31日平日入住套房（4人）每人只要8250元起，享自助晚餐和早餐，再加碼贈百合花導覽和DIY種植體驗。

阿里山賓館總經理王覺非指出，看好連假親子出遊商機，結合嘉義在地旅行社，整合專車接駁、住宿、餐食、導覽與體驗活動，推「鄒年慶部落探索」1泊3食快閃優惠。從嘉義高鐵站接駁至達娜伊谷自然生態公園，探訪山美部落秘境，享用鄒族狩獵的盛午餐，欣賞歌舞和風趣表演，在清澈溪流觀看國寶級「鯝魚」，感受大自然的純淨、放鬆身心。

王覺非表示，10月份正值阿里山樂野部落百合花季，從荷蘭引進超過30個品種的百合於10月4日起至10月31日開放民眾欣賞，房客可於上山或下山時，搭乘台灣好行或自駕至樂野百合花生產合作社溫室園區，憑房卡或訂房證明享免費入園，參加賓館與生產合作社推出「植育蒔光」樂野百合花專案，加贈百合花生態導覽、職人教學百合花DIY種植，讓親子感受趣味和知性兼具的遊程。

「鄒年慶部落探索」、「植育蒔光」樂野百合花季專案，9月19日起開放訂房，10月3連假秋高氣爽來阿里山度假吧。

達娜伊谷自然生態公園豐盛的鄒族狩獵的盛午餐。（阿里山賓館提供）

阿里山賓館豪華家庭房。（阿里山賓館提供）

