為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    10月3連假與普發現金 嘉義飯店、民宿業者搶商機

    阿里山百合生產合作社10月4日至10月31日止開放民眾欣賞百合花。（阿里山賓館提供）

    阿里山百合生產合作社10月4日至10月31日止開放民眾欣賞百合花。（阿里山賓館提供）

    2025/09/19 09:52

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕10月3個連假再加上普發現金1萬元即將發放，飯店、民宿業者看好這波商機，紛紛祭優惠，盼錢進國旅。

    阿里山賓館也推出「鄒年慶部落探索」快閃優惠，凡於中秋等3個連假指定日入住豪華家庭房（四人）1泊3食每人9300元起，再享嘉義高鐵站專車接駁漫遊達娜伊谷生態公園。10月4日至10月31日平日入住套房（4人）每人只要8250元起，享自助晚餐和早餐，再加碼贈百合花導覽和DIY種植體驗。

    阿里山賓館總經理王覺非指出，看好連假親子出遊商機，結合嘉義在地旅行社，整合專車接駁、住宿、餐食、導覽與體驗活動，推「鄒年慶部落探索」1泊3食快閃優惠。從嘉義高鐵站接駁至達娜伊谷自然生態公園，探訪山美部落秘境，享用鄒族狩獵的盛午餐，欣賞歌舞和風趣表演，在清澈溪流觀看國寶級「鯝魚」，感受大自然的純淨、放鬆身心。

    王覺非表示，10月份正值阿里山樂野部落百合花季，從荷蘭引進超過30個品種的百合於10月4日起至10月31日開放民眾欣賞，房客可於上山或下山時，搭乘台灣好行或自駕至樂野百合花生產合作社溫室園區，憑房卡或訂房證明享免費入園，參加賓館與生產合作社推出「植育蒔光」樂野百合花專案，加贈百合花生態導覽、職人教學百合花DIY種植，讓親子感受趣味和知性兼具的遊程。

    「鄒年慶部落探索」、「植育蒔光」樂野百合花季專案，9月19日起開放訂房，10月3連假秋高氣爽來阿里山度假吧。

    達娜伊谷自然生態公園豐盛的鄒族狩獵的盛午餐。（阿里山賓館提供）

    達娜伊谷自然生態公園豐盛的鄒族狩獵的盛午餐。（阿里山賓館提供）

    阿里山賓館豪華家庭房。（阿里山賓館提供）

    阿里山賓館豪華家庭房。（阿里山賓館提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播