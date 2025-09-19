推動捷運橘線 捷工局22日起連續4場地方說明會

桃園捷運橘線示意圖。（捷運工程局提供）

2025/09/19 10:19

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園捷運橘線為桃園市第2階段路網優先推動路線之一，為讓沿線民眾了解規劃內容，市府捷運工程局將於下週一起連續4天的晚上7點，分別在桃園區三元忠義市民活動中心、中壢區公所大禮堂、平鎮區新英市民活動中心、龍潭區中山第一市民活動中心召開地方說明會，除詳細介紹捷運橘線的規劃進展，也聽取沿線居民的意見與建議。

捷運工程局長劉慶豐表示，捷運橘線串聯桃園區、中壢區、平鎮區及龍潭區，起自捷運棕線BR07站，經桃園區大興西路、中壢工業區、中壢市區環北路、環西路、平鎮環南路，往南經市道113線中豐路，進入龍潭市區於龍潭轉運站設端點站，全長約30公里，初步規劃採用中運量系統，共設32座車站及1座機廠。

請繼續往下閱讀...

劉慶豐說，捷運橘線是繼「三心六線」軌道建設後，持續擴大捷運服務範圍的重要建設，目前市府正辦理可行性研究，橘線將成為桃園區與中壢區之間第2條重要軌道，分攤目前台鐵運輸需求，同時也能串聯平鎮與龍潭沿線的產業發展，強化台鐵地下化平鎮車站的聯外運輸，並擴大桃園捷運路網服務範圍。

