    樺加沙有機會挑戰強烈颱風！ 颱風論壇：暴風圈會籠罩台灣南端陸地

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」樺加沙週二（23）通過巴士海峽直接侵襲台灣的機率較低，但暴風圈仍會籠罩台灣南端的陸地，北部、東部受外圍環流影響，仍會有一定程度的風雨。（圖擷取自 臉書）

    2025/09/19 09:58

    陳皇寺／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕樺加沙颱風已生成，目前位於台東東南東方約1400公里。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」樺加沙週二（23）通過巴士海峽直接侵襲台灣的機率較低，但暴風圈仍會籠罩台灣南端的陸地，北部、東部受外圍環流影響，仍會有一定程度的風雨。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書PO文表示，樺加沙目前位於台東東南東方約1400公里，強度逐漸增強中，預計通過台灣南端時也是他的巔峰時刻，至少是中度颱風中段班，增強速度快的話有機會挑戰強烈颱風。

    粉專指出，在太平洋高壓穩定導引下，樺加沙週二（23）通過巴士海峽直接侵襲台灣的機率較低，但暴風圈仍會籠罩台灣南端的陸地，北部、東部受外圍環流影響，仍會有一定程度的風雨。

    粉專直言，至於確切的風雨大小，因颱風路徑仍有往北、往南修正調整空間，變數仍大，未來幾日持續追蹤！

