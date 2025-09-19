公館圓環施工大塞車 胡采蘋：老信義區人閉著眼都知道會塞爆

財經網美胡采蘋表示，她剛住北京時發現當地主要道路皆繞著紫禁城外圍走，因繞行設計可以增加疏散過多的交通量，接著話鋒一轉指向公館圓環，她認為「一旦拆除這些疏散設計，堵車必然越演越烈，這是我們老信義區人閉著眼睛都知道會發生的事情」。圖為公館圓環車流。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府拆除公館圓環，「機車貪食蛇」從福和橋塞回永和等塞車畫面瘋傳。對此財經網美胡采蘋表示，她剛住北京時發現當地主要道路皆繞著紫禁城外圍走，因繞行設計可以增加疏散過多的交通量，接著話鋒一轉指向公館圓環，她認為「一旦拆除這些疏散設計，堵車必然越演越烈，這是我們老信義區人閉著眼睛都知道會發生的事情」。

胡采蘋昨於臉書粉專「Emmy追劇時間」發文表示，她剛住到北京的時候，真的非常驚奇怎麼北京的主要道路，都是繞著紫禁城外圍走，二環外面是三環，再外面是四環、五環，一圈一圈的繞著北京城，導致如果要從北京市的西南邊去到東北邊的地方，就得要在環路上面繞北京市大半圈，而不能直接走對角線。

胡采蘋坦言，「這讓我感到非常浪費時間，為什麼不是放射狀道路呢？或者像台北市這種棋盤格，不是唐朝人就已經把長安城做棋盤格了嗎？為何要做成這麼繞的環型道路呢？」後來我聰明的同事們跟我說，北京城太大、人口太多，棋盤格或放射狀的話，城中心（紫禁城二三環內的路）一定要堵死的，環狀道路就是讓汽車在上面繞，有所緩衝，才不會堵死在城中心的幾條大路上。

胡采蘋指出，後來她觀察北京地鐵，也是這樣的設計，明明地鐵站直接上去就可以出站，但是地鐵內部就偏要做得繞來繞去，地鐵站裡面繞行的時間真的很長，往往走出地鐵站我都腳痠了。

胡采蘋提及，這些繞行的設計，都是為了疏散過多的交通量，如果真的讓大家直奔目的地，就會有很多人在地鐵出口排隊，大家塞在那邊塞死，抱怨連連。然而如果讓大家自己走遠到更遠的出口疏散，或者繞行，就能緩解這種堵塞的情況。

胡采蘋說，「說回台北，我們信義區居民苦基隆路久矣，公館圓環是新北市中永和進入台北市區核心地帶的必經之路，台大、師大是文教重鎮人口稠密區，公館南接景美新店，上方的基隆路高架橋直奔內湖科技園區，公館圓環就是台北市南邊的交通要渠。」

胡采蘋坦言，「我從小在基隆路旁邊長大，去通化街夜市一定是跨過基隆路，現在每天上班也要走基隆路，我是只要能不走公館圓環就不走，從中永和到台北一定是走秀朗橋接水源路，絕對不走福和橋。幾任台北市長都找不出辦法，挖地下道、放圓環繞路，其實就是想要疏散原本可能會在路上大眼瞪小眼直接堵塞的車潮。」

胡采蘋認為，的確公館圓環會讓不熟悉當地路況的開車族感到壓力很大，「我即使是從小就走這條路，現在開車經過都還是會感到壓力」，但歷任市長想出的辦法，雖然不是最佳、無法解決所有問題，但已經是做出了選擇，他們優先考慮的就是疏散問題。

胡采蘋直指，一旦拆除這些疏散設計，堵車必然越演越烈，「這是我們老信義區人閉著眼睛都知道會發生的事情」，除非拆掉旁邊的台大推廣大樓、台電小樓、民族國中，拓寬道路，不然幾乎是無法解決。她無奈地說，「就，看看要不要走秀朗大橋繞一圈自我疏散算了」。

