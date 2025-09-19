為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    3颱共存！樺加沙颱風下週影響曝光

    天氣風險公司表示，昨天從早到晚陸續生成了3個颱風，依序為17號颱風「米塔」、18號颱風「樺加沙」及19號颱風「浣熊」，米塔颱風今晚就會登陸華南沿岸，後續很快減弱消散，對台灣沒有直接影響。

    天氣風險公司表示，昨天從早到晚陸續生成了3個颱風，依序為17號颱風「米塔」、18號颱風「樺加沙」及19號颱風「浣熊」，米塔颱風今晚就會登陸華南沿岸，後續很快減弱消散，對台灣沒有直接影響。（圖擷取自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專）

    2025/09/19 09:43

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕天氣風險公司表示，昨天從早到晚陸續生成了3個颱風，依序為17號颱風「米塔」、18號颱風「樺加沙」及19號颱風「浣熊」，米塔颱風今晚就會登陸華南沿岸，後續很快減弱消散，對台灣沒有直接影響。

    天氣風險公司分析師歐宗學指出，浣熊颱風則是都在東方遠洋活動，不會靠近台灣，因此也不會帶來影響。樺加沙颱風將在下週一、二通過台灣南方的巴士海峽，由於他可能發展為一個強度高且風場大的颱風，所以勢必會對台灣帶來相當程度的影響，東半部至恆春半島地區要特別注意。

    先來看近期的狀況，今天台灣處在米塔颱風外圍低壓帶環流中，環境水氣多且較不穩定，預估恆春半島地區仍有局部短暫陣雨機會，其他地區則以多雲為主，午後各地山區、西半部地區都有熱對流雷陣雨機會，可能有局部大雷雨影響，部分地區的雨勢持續到入夜才會逐漸停止。明天也是類似的大氣環境，因此天氣型態大致相同，若有安排戶外活動，尤其是前往山區或溪谷河床遊玩一定要持續留意天色。

    週日樺加沙颱風就會逐漸往台灣東南方海面靠近，可能已經發展為中度颱風，外圍的風場為台灣帶來東北風環境，東北部、東半部至恆春半島等迎風面地區，會開始有局部短暫陣雨機會。西半部地區上午天氣好轉為晴到多雲，不過午後時段仍會有熱對流雷陣雨機會，山區及嘉義以南地區較容易受到影響。

    下週一樺加沙颱風進入巴士海峽，外圍環流開始影響，北部、東半部至恆春半島風雨漸增，西半部雖然降雨相對偏少，但沿海地區也都有強風發生機會。晚起至下週二白天是這個颱風最接近的時間，目前的預測還有些分歧，會有多接近台灣仍有變數存在，如果路徑較偏北，則南部地區受影響的幅度也會更明顯，越偏南則風雨程度會減輕許多。東半部地區隨著路徑變化風力影響也會有差異，但降雨是一定會有，下雨時間長、雨勢強，就有較大的累積雨量，東半部、南部山區都要注意。

    下週二（23日）晚起颱風就會開始遠離，至下週三（24日）各地的風雨影響都會陸續趨緩，但東半部地區依然會有持續性陣雨影響，西半部地區也會有局部短暫陣雨機會、午後時段較明顯。東北角、南部至恆春半島沿海地區仍然會有較明顯的瞬間強風，且長浪的影響不會那麼快結束，仍建議暫緩前往海邊活動。

