颱風豪雨後濁水溪裸露地增 四河分署超前部署避免村民「吹飯拌沙」

今年7、8月丹娜絲颱風及連續豪雨後，濁水溪裸露地增加。（記者黃淑莉攝）

2025/09/19 09:19

〔記者黃淑莉／雲林報導〕東北季風季將屆，今年因受丹娜絲颱風及7、8月多次豪雨影響，濁水溪河道水位暴漲流路改變，及原綠覆蓋灘地被泥沙覆蓋，造成裸露面積增加至261公頃，避免東北季風來襲「風吹沙」困擾沿岸居民生活，水利署第四河川分署超前部署針對高風險點位預先辦理防制工作，現已完成水覆蓋、綠覆蓋、鋪設稻草蓆及防塵網，共613公頃。

濁水溪揚塵問題困擾西螺、二崙、崙背及麥寮等地居民數十年，經中央、地方跨部會治理，揚塵事件日大幅下降在2022年只剩2天、2023年5天，去年因凱米颱風重創多年來的防制工法，災後四河分署加緊腳步復建在東北季風南下前完成，揚塵事件日仍增至13天。

四河分署副分署長張朝恭指出，丹娜絲颱風及連續豪雨後，分署以影像辨識及全區空拍攝影，7月份裸露面積106公頃，8月增加至261公頃，主要在溪州大橋上下游段、自強大橋上下游段及西濱大橋下游河段。

張朝恭表示，為降低揚塵影響沿岸居民生活，四河分署8月底召開揚塵防制會議後，針對各區域高風險點位預先辦理中秋節前第一波防制作業，規劃防制面積467公頃，其中含綠覆蓋357公頃、其他覆蓋60公頃、水覆蓋50公頃，隨即進場執行空撒草籽、稻草蓆覆蓋與水覆蓋設施作業，截至昨（18）日已完成水覆蓋170公頃、綠覆蓋357公頃及稻草蓆、防塵網、水線系統87公頃。

張朝恭說，根據氣象署預報颱風樺加沙可能影響台灣，四河分署會持續監控河道內水位變化及裸露灘地分布狀況，隨時滾動調整防制量能與改善策略。

水利署四河分署針對濁水溪裸露地完成稻草蓆鋪設等揚塵防制措施。（記者黃淑莉攝）

