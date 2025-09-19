為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    在地健康老化！ 台南大內頭社樂齡編竹扇憶兒時

    樂齡長輩開心秀出自己的竹扇半成品。（記者劉婉君攝）

    樂齡長輩開心秀出自己的竹扇半成品。（記者劉婉君攝）

    2025/09/19 08:50

    〔記者劉婉君／台南報導〕54歲的台南大內頭社居民任明國，參加左鎮常在．生活空間的竹藝人才培訓後，又考取教育部樂齡講師，並回饋社區，教導大內頭社的樂齡長輩竹編，班上不乏年逾九旬的學員，有些年幼時有編織「牛喙罨（台語，指套住牛嘴的器具）」的經驗，一邊學習，一邊分享兒時記憶。

    大內頭社樂齡中心竹藝班12名學員，跟著任明國以竹篾一步步編織竹扇後，再用花布為扇子貼邊，參與的長輩開心秀出自己的作品。

    班長羅朝陽說，小時候常跟著父母編織牛喙罨，套在牛的嘴巴上，牛在耕田時才能專心，不會為了吃草而停下腳步，雖然時日已久，早就忘了牛喙罨的編法，如今再度拿起竹篾編織，回憶一股腦兒湧上心頭。92歲的林登能則是第1次學習竹編，在老師的指導下，仔細完成作品。

    任明國喜愛木材、石頭、金屬等各式材質的手作，近1年學習竹藝後，轉化角色成為竹藝老師，帶著社區長輩一起手作。任明國說，樂齡學員年紀都在55歲以上，自己的年紀也已接近，樂齡學習被稱為「第3人生」，協助長輩走出來動動手、腦，減少長照的機會，非常有意義，希望能幫助長輩可以健康在地老化。

    任明國（左）指導樂齡長輩編竹扇。（記者劉婉君攝）

    任明國（左）指導樂齡長輩編竹扇。（記者劉婉君攝）

    大內頭社樂齡長輩學習竹藝，開心秀出自己的作品。（記者劉婉君攝）

    大內頭社樂齡長輩學習竹藝，開心秀出自己的作品。（記者劉婉君攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播