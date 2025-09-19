在地健康老化！ 台南大內頭社樂齡編竹扇憶兒時

樂齡長輩開心秀出自己的竹扇半成品。（記者劉婉君攝）

2025/09/19 08:50

〔記者劉婉君／台南報導〕54歲的台南大內頭社居民任明國，參加左鎮常在．生活空間的竹藝人才培訓後，又考取教育部樂齡講師，並回饋社區，教導大內頭社的樂齡長輩竹編，班上不乏年逾九旬的學員，有些年幼時有編織「牛喙罨（台語，指套住牛嘴的器具）」的經驗，一邊學習，一邊分享兒時記憶。

大內頭社樂齡中心竹藝班12名學員，跟著任明國以竹篾一步步編織竹扇後，再用花布為扇子貼邊，參與的長輩開心秀出自己的作品。

班長羅朝陽說，小時候常跟著父母編織牛喙罨，套在牛的嘴巴上，牛在耕田時才能專心，不會為了吃草而停下腳步，雖然時日已久，早就忘了牛喙罨的編法，如今再度拿起竹篾編織，回憶一股腦兒湧上心頭。92歲的林登能則是第1次學習竹編，在老師的指導下，仔細完成作品。

任明國喜愛木材、石頭、金屬等各式材質的手作，近1年學習竹藝後，轉化角色成為竹藝老師，帶著社區長輩一起手作。任明國說，樂齡學員年紀都在55歲以上，自己的年紀也已接近，樂齡學習被稱為「第3人生」，協助長輩走出來動動手、腦，減少長照的機會，非常有意義，希望能幫助長輩可以健康在地老化。

任明國（左）指導樂齡長輩編竹扇。（記者劉婉君攝）

大內頭社樂齡長輩學習竹藝，開心秀出自己的作品。（記者劉婉君攝）

