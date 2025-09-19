林本源園邸10/4起舉辦「月光織戀」活動 免費手作還有光雕秀

林本源園邸將2項活動結合，推出以愛情為主題的「月光織戀」系列活動，規劃日間「樓台情緣」與夜間「仙履林園」，透過霞海城隍廟月老駐駕祈福與古蹟光雕藝術，系列活動將於10月4日至12月27日展開。（新北市文化局提供）

2025/09/19 08:44

〔記者黃子暘／新北報導〕位在新北市板橋區的國定古蹟林本源園邸過往曾舉辦「霞海月老來林園」與「夜間光雕秀」活動，市府文化局表示，今年林本源園邸將2項活動結合，推出以愛情為主題的「月光織戀」系列活動，規劃日間「樓台情緣」與夜間「仙履林園」，透過霞海城隍廟月老駐駕祈福與古蹟光雕藝術，系列活動將於10月4日至12月27日展開，也包括免費手作、占卜活動。

文化局指出，「樓台情緣」日間月老加好友10月4日至10月19日舉辦，10月4日月老聖誕當日將舉行隆重的迎神安座儀式，期間週末安排多場主題手作課程，包括馬賽克杯墊、易經占卜、水拓擴香石、香氛調香等以及「月老祈福抓周趣」。體驗活動將於9月22日中午12點在活動官網開放免費報名，名額有限，額滿為止。

此外，文化局表示，除手作課程外，10月12日請國立台灣藝術大學國樂系絲竹樂團將帶來精采演出，活動期間也與板橋知名廟宇慈惠宮、接雲寺合作推出廟宇集章兌換明信片，並串聯府中商圈店家，憑消費發票購買林園商品可享優惠。

「仙履林園」夜間光雕嘉年華則自10月5日至12月27日登場，文化局說，除10月5日開幕日外，每週六晚間6點至9點，連續點亮三場，總計13晚39場次，其中26場結合真人舞蹈演出，演出後的「愛之願」祝福光影互動體驗，民眾可透過手機繪製專屬圖像即刻投影於古蹟建築上；光雕嘉年華每場次限額150人，其中100名開放網路預約、50名保留現場入場，10月份光雕場次將於9月22日中午活動專頁開放預約，11月份場次將於10月22日中午開放，12月份場次則於11月22日中午開放，活動詳情可至林本源園邸官網或活動專頁查詢。

