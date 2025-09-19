南投交通事故死亡降幅達24.1％ 這項措施奏效

南投縣政府出動行動宣導車，深入日月潭等景點進行道安宣導。（南投縣政府提供）

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣去年度交通事故30日內死亡人數為85人，較前年度的112人減少27人，降幅達24.1%，在今年交通部的道路交通安全考評獲得多項獎項，縣府新聞及行政處表示，南投死亡交通事故大幅降低，主要是縣府相關單位持續執行各項交通安全宣導，尤其首度以行動宣導車，深入觀光景點擴大辦理觀光客道安宣導奏效，去年度與前年度相較，非南投縣民交通事故30日死亡人數即由43人大幅減少為20人。

交通部日前公布今年度的道路交通安全考評（113年度執行成果）」，南投縣獲得｢達標獎」，獲頒獎金50萬元，同時獲得｢高齡者機車交通安全特別獎」，以及｢交通執法」、｢交通安全宣導」、｢綜合管考」等單項成績優秀獎，也連續8年獲「交通安全宣導」評分組第1名。

縣府新聞及行政處長蔡明志表示，南投縣幅員遼闊、道路型態多元，該處結合警察、工務、教育、計畫及監理等單位，針對事故熱點加強工程改善，並強化酒駕防制、機車安全、校園交通安全教育與長者交通安全宣導，全面提升用路安全環境。

蔡明志強調，尤其該處去年首度以行動宣導車深入日月潭、紫南宮、清境、地母廟等景點宣導，以及利用暑假旅遊旺季到國道3號南投服務區辦理道安宣導，發揮效果。數據顯示，去年度縣內交通事故30日內死亡人數為85人，較前年度的112人減少27人，其中非縣民交通事故30日內死亡人數，更由43人大減為20人，減少逾一半。

南投縣老人人口多，縣府舉辦高齡者交通安全互動體驗營，藉由模擬過馬路等情境演練，提升用路安全。（南投縣政府提供）

南投縣政府會同監理單位進人高中校園，向學生宣導機車騎乘安全。（南投縣政府提供）

南投縣在重要路口設置智慧告警標示，提醒用路人小心駕駛。（南投縣政府提供）

