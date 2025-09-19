樺加沙「又強又大」恐達中颱以上！氣象粉專示警：會有災情

「林老師氣象站」指出，由於發展條件良好，預估樺加沙強度至少可達到中度颱風至強烈颱風等級之間，至於未來路徑可能會偏南，也可能會往北調，甚至從台灣東南部陸地通過。「林老師氣象站」為此也形容，這是「會有災情的颱風！」（圖擷自臉書）

2025/09/19 08:29

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕第18號颱風樺加沙昨晚生成，今晨2時位於鵝鑾鼻東南東方1370公里的海面上，氣象粉專「林老師氣象站」指出，由於發展條件良好，預估樺加沙強度至少可達到中度颱風至強烈颱風等級之間，至於未來路徑可能會偏南，也可能會往北調，甚至從台灣東南部陸地通過。「林老師氣象站」為此也形容，這是「會有災情的颱風！」

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，樺加沙颱風目前穩定的以西北西方向，朝中國華南地區前進。由於將要經過環境垂直風切小的海域（約10-15節），加上海面溫度溫暖（可達攝氏30-31度），且高空向赤道的外流氣流良好，各國主流預報模式均認為它發展的強度至少可達到中度颱風至強烈颱風等級之間，七級風平均暴風半徑可達250公里，十級風平均暴風半徑也有80公里，是個「又強又大」的颱風系統。

「林老師氣象站」也說明，後續樺加沙颱風的運動，太平洋高壓勢力將是關鍵。若太平洋高壓勢力更往西伸，樺加沙颱風的路徑就將更為偏南，走巴士海峽南側通過。但若是太平洋高壓勢力西伸沒這麼明顯，樺加沙颱風的路徑就有再往北調的空間，走巴士海峽北側通過，或很接近台灣南部或東南部陸地通過。

「林老師氣象站」提到，目前評估，22日至23日（下週一、二）樺加沙颱風將會最靠近台灣陸地，這也是風雨浪影響最大時段，請加強注意防範！

