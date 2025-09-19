AI助攻餐飲及健康照護 國科會催生產業生態系

安養中心導入AI健康照護，用手機就能量測生理數據，國科會主委吳誠文當模特兒示範。（記者吳柏軒攝）

2025/09/19 08:40

〔記者吳柏軒／台南報導〕AI（人工智慧）將影響百工百業，台灣半導體優勢，國科會藉機以台南沙崙為基地，重構大南方新矽谷方案，現正催生AI中央廚房用機器手臂炒飯、AI照護偵測跌倒與量測血壓、智慧旅宿用機器人接待與精算食材降低成本等，主委吳誠文更強調，要同雨林般打造AI產業生態系，預告明年將啟動更多計畫。

大南方新矽谷推動辦公室主任謝明得表示，大南方新矽谷囊括嘉義台南高雄等科學園區，將擴充算力，以半導體為廊帶促成產業聚落，加上培育吸引人才，打造全產業應用，今年優先推動智慧餐飲及健康照護，明年起由各部會中長程個案計畫如：智慧零售、智慧農畜牧、智慧製造等，沙崙智慧綠能科學城也將成為樞紐。

請繼續往下閱讀...

「民以食為天！」大南方新矽谷推動辦公室執行長柯秀民表示，沙崙智慧城加周邊逾5千人，2年恐成長至萬人，現況痛點是午餐排隊、晚餐選擇不多甚至供餐不足，投入開發AI中央廚房，找廚房業者討論出10項主系統，細究各種食安細節，規劃用懸在空中的AI機器人烹飪，還可複製傳統或記憶的好味道，明年正式啟用。

AI也可守護人類，數發部數產署組長施偉仁表示，與悠然山莊安養中心合作導入AI，有智慧醫護語音應用服務平台，可中文、台語甚至越南及印尼話翻譯，幫助長輩與長照人力溝通；也因應照護對象有些難乖乖伸手量血壓，還開發AI軟體，用手機平板就可量測生理資訊；機構內廁所浴室則安裝去識別化的跌倒偵測系統，大大增加安全性。

工研院電光所副所長盧俊銘則開發智慧旅宿及其應用，他表示，已有智能入住、AI語音助理等成果，未來盼用AR提供沉浸式導覽等服務，也引入AI幫忙辨識廚餘、員工訓練、輔助場控，加上各種服務機器人；同時AI還能預測需求、智慧採購、菜色開發等，全方位提升旅宿業。

加入智慧旅宿合作的福爾摩沙遊艇酒店董事長謝文祥估算，1年餐飲成本4億多元，食材佔4成，若透過AI分析廚餘，知道什麼多什麼少，更精準採購，只要省個2％成本就有幫助。

AI軟體透過影像辨識量測生理數據，有助安養或照護機構日常工作。（記者吳柏軒攝）

安養中心在房間內裝設3D-ToF浴室跌倒偵測系統，長者一舉一動都被記錄，已去識別化，一旦偵測到危險將立即通知。（記者吳柏軒攝）

智慧旅宿計畫將國產的服務機器人引入酒店，可在狹窄通道運行、倒退，有助節省服務人力。（記者吳柏軒攝）

AI中央廚房可用烹飪機器人學習傳統手藝，用科技呵護飲食。（記者吳柏軒攝）

AI中央廚房可打造快速供餐需求，並有AI營運管理及烹飪機器人穩定上限，模組化也可快速更換，還能自動清理管道加強食安。（記者吳柏軒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法