即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
    首頁　>　生活

    池上「地牛館」設施老舊 將翻新親子共遊地質樂園

    台東池上地牛館獲中央補助，將展開翻新改造工程。（記者黃明堂攝）

    台東池上地牛館獲中央補助，將展開翻新改造工程。（記者黃明堂攝）

    2025/09/19 09:01

    〔記者黃明堂／台東報導〕緊鄰花蓮與台東縣界的池上「地牛故事館」是以地震為主題的展館，因設施老舊，亟需更新。立委陳瑩與莊瑞雄爭取，觀光署核同補助1724萬元經費，啟動翻新計畫，期盼打造為大小朋友都喜愛的親子旅遊新亮點。

    地牛館坐落於池上斷層上，這片土地每年隆起近3公分，被譽為全球活動最劇烈、外觀最明顯的斷層帶，館內2樓特別設置中央研究院的五具地殼變形測量儀，以及保存池上斷層的研究者法籍安朔葉教授研究手稿，成為環境教育與國際地震斷層研究的平台；一樓則規劃常設展覽與客家文化活動，將地質特色與在地文化底蘊融合。

    地牛館的前身為縱管處池上遊客中心，曾設有「池上客家產業交流中心」，使用20多年來，設施老舊。此次翻新計畫內容包含建物外殼防水強化、公廁與污水系統現代化、電梯增設，以及停車場與景觀空間的優化。

    莊瑞雄表示，為因應客流量增加，館舍亟需重新補強基本設施，從去年開始多次與池上鄉公所及縱管處協調與爭取，獲1724萬元補助，優化休憩與停車空間、改善景觀環境，以及增設通用服務設施。池上鄉長林建宏建議強化廁所、電梯與停車動線，提升遊客便利性，並期待未來能推廣在地農特產銷售，打造更完整的觀光體驗。對此，陳瑩表達支持，認為這些構想，讓地牛館成為結合地質教育、文化傳承與農創經濟的多元地標，地牛館可以是孩子們的快樂教室，也是池上農創的展示舞台。

