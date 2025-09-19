樺加沙颱風下週一、二恐影響台灣 東半部至恆春半島地區須留意

樺加沙今晨2時位於鵝鑾鼻東南東方1370公里海面，強度持續增強，下週或將升級為中度颱風並接近台灣。（圖擷自天氣風險臉書）

2025/09/19 10:03

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署今天（19日）表示，第17號颱風「米塔」、第18號颱風「樺加沙」及第19號颱風「浣熊」均已生成，其中樺加沙今晨2時位於鵝鑾鼻東南東方1370公里海面，強度持續增強，下週或將升級為中度颱風並接近台灣。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，本週仍以午後雷陣雨為主；三颱共存應關注樺加沙颱風下週影響。

天氣風險分析師歐宗學今天上午在臉書貼文中表示，昨天（18日）從早到晚陸續生成了3個颱風，米塔颱風今晚就會登陸華南沿岸，後續很快減弱消散，對台灣沒有直接影響；浣熊颱風則是都在東方遠洋活動，不會靠近台灣；樺加沙颱風將在下週一（22日）、週二（23日）通過巴士海峽，可能發展為一個高強度且大風場的颱風，勢必會對台灣帶來相當程度的影響，尤其東半部至恆春半島地區要特別注意。

歐宗學接著分析近期天氣狀況稱，今天台灣處在米塔颱風外圍低壓帶環流中，環境水氣多且較不穩定，預估恆春半島地區仍有局部短暫陣雨機會，其他地區則以多雲為主，午後各地山區、西半部地區都有熱對流雷陣雨機會，可能有局部大雷雨，部分地區雨勢入夜才會趨緩。他補充，明天也是類似的大氣環境，天氣型態大致相同。

歐宗學說，下週日（21日）樺加沙颱風就會逐漸往台灣東南方海面靠近，可能已發展為中度颱風，外圍風場為台灣帶來東北風環境，東北部、東半部至恆春半島等迎風面地區，會開始有局部短暫陣雨機會。西半部地區上午天氣好轉為晴到多雲，不過午後時段仍會有熱對流雷陣雨機會，山區及嘉義以南地區較容易受影響。

歐宗學分析，下週一樺加沙颱風進入巴士海峽，外圍環流開始影響，北部、東半部至恆春半島風雨漸增，西半部雖然降雨相對偏少，但沿海地區都有強風發生機會。晚起至下週二白天是樺加沙颱風最接近的時間，目前預測仍有分歧，接近台灣的程度仍有變數，若路徑較偏北，則南部地區受影響的幅度會更加明顯；越偏南則風雨程度會減輕許多。東半部地區隨路徑變化風力影響也有差異，但降雨時間一定較長、雨勢較強，有較大的累積雨量，東半部、南部山區都要注意。

歐宗學續指，下週二晚起颱風就會開始遠離，至下週三（24日）各地的風雨影響都會陸續趨緩，但東半部地區依然受持續性陣雨影響，西半部地區也有局部短暫陣雨機會，於午後時段較明顯。東北角、南部至恆春半島沿海地區仍有較明顯的瞬間強風，且長浪的影響會持續一段時間。

