    首頁　>　生活

    車城國小「好鄰居紙圖書館」啟用 打造全台最南端閱讀星空

    車城國小「好鄰居紙圖書館」啟用，這座以「閱讀綠廊」為設計靈感的圖書館，結合恆春半島的自然與人文特色。（記者蔡宗憲攝）

    2025/09/19 08:16

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東車城國小「好鄰居紙圖書館」啟用，這座以「閱讀綠廊」為設計靈感的圖書館，結合恆春半島的自然與人文特色，將校園老樹、灰面鷲遷徙與星空意象融入空間，紙製書架如星河引路，盡頭一棵全紙材打造的「百年老樹」上，棲息紙雕灰面鷲，展現知識與想像交織的魅力。校長謝郁如表示，這座圖書館不僅是閱讀空間，更承載了在地文化與永續教育的精神。

    車城國小長期推廣閱讀教育，近6年來校內社區共讀站成為親子寒暑假最愛場域。學校更擁有全球唯一獲國際天文台編號（P38）的「南十字天文台」，吸引遊客前來觀星。此次新設的紙圖書館以回收紙箱再製書架與桌椅，融入環保理念，打造出兼具教育與永續的閱讀環境。校內5%東南亞新二代學生也獲特別規劃，新增東南亞語專屬書架，搭配中、英、越、印尼四語繪本，鼓勵新住民家庭以母語共讀。

    今年統一超商好鄰居文教基金會攜手正隆公司優化車城國小社區共讀站空間，打造全台最南端的「好鄰居紙圖書館」，更有特色越南語老師帶領親子共讀《稻田裡的生物派對》越南文手掌繪本，展現文化共融的溫暖。謝郁如強調，未來學校將安排親子共讀日並開放寒暑假使用，結合志工與社區參與，讓這座紙圖書館成為校園與鄉里的閱讀新地標，點亮孩子們的知識星空。

    車城國小長期推廣閱讀教育，近6年來校內社區共讀站成為親子寒暑假最愛場域。（記者蔡宗憲攝）

