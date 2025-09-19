雙颱接力影響台灣！颱風論壇揭各地風雨進程 多地嚴防強風大雨

颱風論壇指出，受米塔颱風外圍水氣影響，東部及南部陣雨不斷，其他地方午後雷雨也多點開花。後續樺加沙接力影響台灣，預估下週一至下週二最接近，即使核心沒有直撲，但因範圍很大，預估東半部、全台山區會有豪大雨，北部也會有強風陣雨。（圖擷自氣象署）

2025/09/19 08:44

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕目前在太平洋有米塔、樺加沙、浣熊3個颱風同時並存，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」發文指出，受米塔颱風外圍水氣影響，東部及南部陣雨不斷，其他地方午後雷雨也多點開花，雖然不會來台仍造成陣陣雨勢。

後續樺加沙接力影響台灣，預估下週一至下週二最接近，即使核心沒有直撲，但因範圍很大，預估東半部、全台山區會有豪大雨，北部也會有強風陣雨，全台沿海、澎湖的風力都將會相當可觀。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）昨晚在臉書發文指出，此刻就是米塔颱風離台灣最近的時候，在外圍水氣不斷掃入下，南部、花東、恆春，陣雨不斷，其他地方午後雷雨也多點開花，即便米塔不來台，陣陣雨勢仍會持續。

颱風論壇說明，即便米塔即將離去，多雨的狀況仍未解除，因為，另一個颱風樺加沙已經在後方虎視眈眈！以目前看，樺加沙下週一至下週二最接近台灣，高機率穿越巴士海峽，而且預期會是個中颱以上，範圍廣大的颱風。

颱風論壇表示，因為範圍很大，即便樺加沙颱風核心不直撲台灣，台灣南端陸地還是會被暴風圈掃過，首當其衝的恆春，須嚴防強風大雨，東半部、全台山區也會有豪大雨出現。

至於北部受地形及外圍環流影響，雖然看似離颱風最遠，卻還是有強風陣雨，目前預估下週一晚至週二影響最大。颱風論壇也提到，預估全台沿海、澎湖的風力將會相當可觀。目前預計會在下週三遠颺，但天氣完全穩定可能要等到接近下週末時。因此未來天氣將會是颱風環伺多雨，提醒民眾多加注意。

颱風論壇今上午也更新說明，樺加沙強度逐漸增強中，預計通過台灣南端時也是他的巔峰時刻，至少是中度颱風中段班，若是增強速度快的話，有機會挑戰強烈颱風。

