樺加沙颱風模擬路徑曝！吳德榮：下週2地防大量致災降雨

目前在太平洋有3個颱風米塔、樺加沙、浣熊同時並存，其中樺加沙預估對台影響最直接。（圖擷自氣象署）

2025/09/19 06:18

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕目前在太平洋上3個颱風米塔、樺加沙、浣熊同時並存，其中樺加沙預估對台影響最直接，氣象專家指出，樺加沙強度可能會增強到中度以上，路徑仍有不確定性，模擬平均路徑將通過巴士海峽，但也有預測路徑是可能會穿過台灣。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天受輕颱米塔外圍及大低壓環流的水氣影響，恆春半島及東半部有局部降雨；午後西半部有局部短暫陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率；今日北台白天仍酷熱，其他各地高溫微幅下降。

請繼續往下閱讀...

吳德榮表示，下週日水氣略減，各地晴朗炎熱，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨。下週日晚起、下週一「樺加沙」外圍接近，大台北及東半部轉有雨，雖無冷空氣，北、東高溫仍因雨而微降，其他各地仍偏熱。

下週二、三「樺加沙」通過巴士海峽、進入南海，台灣東半部及南部慎防大量降雨致災，其他他區亦轉為偶有降雨的天氣，南台灣及各地沿海應慎防強風。預估下週四「樺加沙」將會遠離，西半部晴朗炎熱，午後有局部短暫陣雨或雷雨的機率，東半部有局部短暫陣雨。

吳德榮指出，根據最新氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，西北太平洋有3個颱風，相距遙遠、無「共舞」條件。「輕颱米塔」進入廣東海面，將從汕尾、香港之間登陸、並逐漸轉向偏西，對台無威脅。「浣熊」距台遙遠，亦無威脅。「樺加沙」則是唯一具有威脅的。

吳德榮提到，根據最新歐洲模式模擬「樺加沙」的動向、與氣象署「路徑潛勢預測圖」類似，其模擬平均路徑將通過巴士海峽，個別模擬路徑則分散在兩側，顯示其動向的「不確定性」。由於模擬將增強為「中度」以上、動向又有「不確定性」，是否帶來更大的威脅？是持續觀察的重點。

目前在太平洋有3個颱風米塔、樺加沙、浣熊同時並存，其中樺加沙預估對台影響最直接，吳德榮指出，樺加沙強度可能會增強到中度以上，路徑仍有不確定性，模擬平均路徑將通過巴士海峽，但也有預測路徑是可能會穿過台灣。（圖擷自「氣象應用推廣基金會」專欄）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法