3颱共存！樺加沙持續強大 恐成中颱下週一起接近台灣

目前在太平洋有3個颱風，根據氣象署指出，第18號颱風樺加沙今晨2時位於鵝鑾鼻東南東方1370公里的海面上，以西北西方向朝巴士海峽前進，未來強度會持續增強，暴風半徑也將擴大，預計下週一開始接近台灣，接近時將會是中度颱風的等級。（圖擷取自中央氣象署）

2025/09/19 07:02

〔即時新聞／綜合報導〕目前在太平洋有3個颱風，根據氣象署指出，第18號颱風樺加沙今晨2時位於鵝鑾鼻東南東方1370公里的海面上，以西北西方向朝巴士海峽前進，未來強度會持續增強，暴風半徑也將擴大，預計下週一開始接近台灣，接近時將會是中度颱風的等級，暴風半徑也偏大，預估下週一至週三對台灣天氣有一定程度影響，須留意後續最新預報。

至於第17號颱風米塔持續朝廣東前進，對台灣天氣無直接影響；第19號颱風浣熊離台灣及日本都很遙遠，未來皆在海上活動，對台灣天氣無影響。

中央氣象署指出，今天（19日）仍受第17號米塔颱風外圍環流影響，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，清晨中南部有零星短暫陣雨，午後西半部有局部短暫雷陣雨，中部以北地區及其他山區有局部大雨發生的機率，外出建議攜帶雨具備用。

今日氣溫方面，東半部高溫31、32度，西半部高溫33至35度，其中在大台北、桃園及台中有局部36度左右高溫發生的機率，戶外活動請多補充水分。

氣象署也針對北北桃及台中等4縣市發佈高溫資訊，其中台北市、新北市、台中市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，桃園市為黃色燈號，提醒避免非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水份、慎防熱傷害。

氣象署指出，今日風力偏強，並對新北市、屏東縣、宜蘭縣、連江縣發布陸上強風特報，包含基隆北海岸、恆春半島、宜蘭及馬祖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請多留意。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日受颱風外圍環流影響，環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物易累積；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面，週六米塔颱風雖遠離，但台灣附近水氣仍多，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，中午過後有局部短暫雷陣雨，午後嘉義以南地區及中部以北山區有局部大雨發生的機率，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。

週日環境水氣稍減，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大台北山區有局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲到晴，午後嘉義以南地區及中部山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

下週一受另一颱風外圍環流影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，東北部及東部地區並有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

下週二至下週三清晨，受到颱風及其外圍環流影響，東部、東南部地區及恆春半島容易有陣雨或雷雨，且降雨時間較長，有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，東北部、屏東地區及其他山區並有局部大雨發生的機率，中部地區亦有零星短暫陣雨。

下週三至下週四颱風逐漸遠離，但水氣仍偏多，東半部及中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

下週五至下下週日台灣附近水氣仍多，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。

氣象署也針對北北桃及台中等4縣市發佈高溫資訊，其中台北市、新北市、台中市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。（資料照）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

