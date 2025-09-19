鬼門關倒數！廖大乙曝禁忌：這生肖最慘、逢49變數大

民俗專家廖大乙（圖）提醒鬼門關忌穿黑與紅。（記者王姝琇攝）

2025/09/19 06:05

〔記者王姝琇／台南報導〕農曆7月將於9月21日晚上11點結束，民俗專家廖大乙特別提醒，當天正沖肖豬，加上屬豬本就沖太歲，鬼門關遇上日沖這天最慘、雪上加霜！而逢49歲（肖蛇）、家中有長輩平時體弱多病者，到年底前都要特別留意。

廖大乙解釋，犯太歲代表變數，七七四十九（49）也是變數，屬蛇、豬、虎、猴4生肖今年犯太歲，運途不佳，流年不好幾乎全年都蟄伏在谷底，這時若家中長輩較為體弱多病者，很容易就「撐不過去」，尤其是逢49歲。他舉自身為例，父母親即是在家中兄弟均逢49歲時仙逝（備註：丁巳年生屬蛇，今年逢49歲）；即便超過49歲，犯太歲的人也要注意長輩狀況。

廖大乙強調，乙巳年鬼門關要避免黑色衣物，特別的是，大紅色也不宜，易招來好兄弟跟隨！太陽下山後不宜在外逗留，若非必要出門可戴帽擋住天靈蓋，避免天靈蓋外露，自身的「氣」被趕赴回去的好兄弟一併帶走，最好是沒事不要出門。此外，忌諱說再見、稍等之類的言語，恐被解讀為希望好兄弟留下。農曆7月最後1天也是地藏王菩薩佛辰，宜祭祀祈福。

值得一提的是，去年犯沖的肖龍、狗、牛、羊，去年蟄伏一整年，加上今年上半年流年運轉，農曆7月過後正能量極強，農曆8月1日，投資、轉業都是大好機會，也有升遷機會，但有捨才有得，建議透過捐血或捐米布施行善，迎接下半年好運。

以上為民俗說法 僅供參考

