    首頁　>　生活

    「樺加沙」恐中颱姿態撲台！宜花東屏下週防紫爆雨彈

    2025/09/19 00:48
    下週降雨趨勢。（氣象署提供）

    氣象署深夜緊急製作圖卡說明三個颱風米塔、樺加沙、浣熊的動態。（氣象署提供）

    〔記者吳亮儀／台北報導〕昨天（18日）下午到深夜接連生成三個颱風米塔、樺加沙、浣熊，中央氣象署深夜急提醒，其中第18號颱風「樺加沙」會在下週對台灣天氣造成很大影響，接近台灣附近時可能為中度颱風的等級。

    氣象署晚間說明，西北太平洋和南海非常熱鬧，在短短的時間內接續生成了3個颱風，目前最接近台灣的是位於菲律賓西北方的第17號颱風「米塔」，它在18日下午2時生成，未來路徑大致往西北朝廣東沿海移動，整體來說離台灣將會越來越遠。

    週五和週末降雨趨勢。（氣象署提供）

    但氣象署指出，米塔的的外圍環流還是會帶來一些水氣，週五（19日）花東、恆春半島有間歇降雨，西半部及山區要注意午後雷陣雨，週五、週六要前往港澳、廣東沿海的民眾也要留意它的影響。

    氣象署指出，非常遠的東方洋面上，在18日晚間8時也生成第19號颱風「浣熊」，距離台灣超過4000公里，基本上對台灣沒有影響。最重要的是同樣在18日晚間生成的第18號颱風「樺加沙」，目前位於菲律賓東方海面。

    氣象署指出，「樺加沙」颱風距離台灣仍超過1400公里，未來將朝西方到西北方前進，逐漸接近台灣東南方海面至巴士海峽一帶，對台灣下週天氣將帶來影響，由於樺加沙接下來行經的區域環境條件有利發展，因此預期將逐漸增強，接近台灣附近時可能為中度颱風的等級。

    氣象署指出，但颱風目前還很遠，後續發展狀況如強度、暴風圈大小以及路徑都還有不確定性，偏北一些或偏南一些對不同區域風雨影響的程度都會不同，現在下定論還太早，需要密切持續觀察。

    氣象署指出，整體來說樺加沙在接近台灣時主要會帶來偏東風，因此東半部出現顯著雨勢的機率是偏高的，以目前資料預估，下週一（22日）起台灣就會受到它的外圍環流影響，因此未來幾天要注意的是「樺加沙」颱風動態。

