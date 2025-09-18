台南國民法官抽選出爐 機率0.98％比中樂透容易

台南市115年備選國民法官初選名冊，今日完成抽選作業。（台南市府民政局提供）

2025/09/18 23:24

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市府今（18）日進行明（115）年度「備選國民法官初選名冊」電腦抽選作業，結果揭曉。在全市152萬8259名符合資格的市民中，估計僅有15000人被選入名單，等於「中獎率」約千分之十。

依《國民法官法》規定，年滿23歲（計算至115年1月1日）、且設籍台南滿4個月以上的國民，都具備參與資格。篩選基準日截至今年9月17日，統計人數突破152萬人。據台灣台南地方法院估算，明年備選國民法官名單需求人數為1萬5000人，將自上述符合資格者中抽出，納入「備選國民法官初選名冊」。

今日抽選程序由民政局副局長吳明熙代表局長姜淋煌主持，並邀請台灣台南地方法院庭長陳金虎、台灣台南地方檢察署主任檢察官黃齡慧及財團法人律師公會律師黃逸豪共同見證，藉由系統隨機抽選，以確保名冊產製過程程序公正、公開、透明。被選上的市民，未來可能接到法院通知，成為國民法官候選人，親身參與刑事案件的審理。

民政局表示，國民法官制度讓社會大眾有機會踏入法庭，與專業法官並肩審判，不僅能強化司法透明度，也能拉近司法與民眾距離。對於「中選」的市民而言，這不只是一次難得的經驗，更是參與司法改革的重要角色。

換算下來，今年台南市民被抽中的機率約為0.98％。有人笑稱，這比中樂透容易得多，但中選後的責任與使命，可是一點也不輕鬆。

