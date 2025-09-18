龍潭國小操場規劃興建地下停車場 家長憂心陳情想轉校

桃園市政府確定在有126年歷史的龍潭國小新建地下停車場，預計2026年底開工。（記者李容萍攝）

2025/09/18 23:20

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府為解決龍潭老城區停車不足問題，確定在有126年歷史的龍潭國小新建地下停車場，預計經費11億元，以2026年底統包開工、2030年上半年完工營運為工程目標。此消息引起學生家長議論和反對，近日發起一人一信到桃園市政府陳情，希望相關資訊和配套能公開說清楚、講明白。

余姓家長向本報投訴指出，市府為了促進觀光、彌補停車位不足，預計在龍潭國小新建地下停車場，家長們近日得知憂心忡忡，因為這項工程必須把整個操場剷掉，且為期4至5年的施工，孩子將無操場可用，更不用說施工期間的噪音和空氣污染，一定會影響孩子的上課品質；據聞已有家長在找戶口、想轉校到龍星或雙龍國小就讀。

請繼續往下閱讀...

對此，市府交通局長張新福表示，為改善龍元宮廟街商圈及龍潭大池觀光周邊停車問題，市府規劃闢建停車場，因基地多屬私人土地且面積過於狹小，皆無法設置，經評估僅能利用龍潭國小操場設置地下停車場，以緩解當地停車需求；本案已完成可行性評估，後續規劃將邀集教育局及學校共同研議，以完善方案並確保學校教學權益及學童安全。

教育局副局長賴銀奎說，教育局已跟學校充分溝通，校方理解本案是為龍潭地方長遠發展而所必要的重大建設、也表示願意配合，教育局並與學校至交通局研討地下停車場工程細節，包含整體施工時間、影響範圍、未來圖書館及風雨球場重新配置、龍潭國小學生至龍潭高中操場運動通道等事宜，要求工程期間務必做好防噪、防塵及安全防護等措施，並盡可能縮短工期，以降低對學校教學的干擾。

國民黨市議員劉熒隆表示，龍潭國小是龍潭地區第一所小學，他是龍潭國小校友，早在10年前市府協助龍潭國小分兩階段更新校舍時，即曾建議同步興建地下停車場未果，如今龍元宮、龍潭市場商圈停車位嚴重不足，市府最後還是只能選這裡開挖地下停車場；面對建設陣痛期，他希望市府縮短工期，將受教環境影響降到最低。

民進黨市議員張肇良則舉例，中壢區中壢、中原、新民等國小均是利用操場興建地下停車場，日前他已拜訪龍潭高中校長陳勝利，認為與龍高一牆之隔的龍小學生未來到該校操場上體育課並不是問題，他也會向教育部爭取經費，改善龍高現有操場草地不平整等問題。至於神龍路53巷道路拓寬徵收，建議市府以地易地方式辦理。

與龍潭國小操場僅一牆之隔的龍潭高中操場。（記者李容萍攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法