屏東光電棚下種香草獲比利時風味評鑑三星獎 德國公民團體取經

德國Union Stiftung公益基金會的十八到三十五歲青年，參訪光電棚下香莢蘭園。（記者陳彥廷攝）

2025/09/18 23:35

〔記者陳彥廷／屏東報導〕林仔邊自然文史保育協會理事長陳錦超正職是牙醫，但八八風災後在家鄉推動農電共生，近年朝高經濟價值的香料皇后「香莢蘭」種植，並連2屆獲榮獲比利時國際風味評鑑所（iTQi）最高榮譽三星風味絕佳獎章，獨樹一格的種植環境盛名遠播，也吸引德國公民團體特別組團取經，觀摩在農地與光電共生的更多可能。

莫拉克風災致林邊溪潰堤，林邊、佳冬兩鄉一度泡在水中，前縣長曹啟鴻推動養水種電及「營農型種植」，陳錦超投入桃園農改場所培育的香莢蘭（即香草）產業，在光電農棚下投入試驗性種植，在歷經數年的「慘量」後，去年大放異彩，奪得iTQi三星風味絕佳獎章。

陳錦超說，曹前縣長推動時，理念本就包含光電棚下土地不該荒蕪，他引入試驗種植香草，現在4分地年產量穩定在1200公斤左右，也因技術門檻較高，國內產量不多，價格可達每公斤400美元。15名來自德國Union Stiftung公益基金會的青年在國立屏東科技大學引介下，走進屏東鄉間親眼見證在莫拉克風災肆虐至今16年的各種轉型，對「香莢蘭」真實面目毫無所知的他們除親自體驗為香草授粉，也進行微生物菌製作，大開眼界。

陳錦超指出，香莢蘭屬蘭花可耐陰，適合南、北回歸線間氣候，他們在50%遮蔭的營農型光電棚進行試驗，發現適合生長。他表示，德國青年說光電與農地的共存關係爭議同樣發生在德國，但身在歐盟，又是「再生能源躉購制度」​​起源國，發展再生能源是必然方向，因此德國有部分品種的蘋果在20%遮蔭的光電棚下生產，與協會主要專注農業生產為主、發電為輔的理念不謀而合。

陳錦超強調，台灣與德國以往大多是單方面的輸出或取經，如今變成有來有往，是台灣能源轉型後非常正向的國民外交。

八八風災後陳錦超在家鄉推動農電共生，近年朝高經濟價值的香料皇后「香莢蘭」種植，並連2屆獲榮獲比利時國際風味評鑑所（iTQi）最高榮譽三星風味絕佳獎章。（記者陳彥廷攝）

德國青年參訪香莢蘭園，體驗為香草授粉。（記者陳彥廷攝）

