曾登玉山、路跑逾300場！腦麻兒「小比」離世了

「小比」晚間剛離開，去天上當小天使了。（取自臉書「小比的跑旅雜記」）

「超跑媽媽」陳嘉齡與小比合影。（取自臉書「小比的跑旅雜記」）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕「超跑媽媽」陳嘉齡獨自撫養極重度腦麻兒「小比」，為了讓小比與同齡孩子一樣享受人生，當小比的手、腳，母子一起參加逾300場路跑、馬拉松賽事；去年完登玉山，拍攝紀錄片《我只剩下勇敢》。

不過近日小比身體狀況每況愈下，今晚陳嘉齡在臉書「小比的跑旅雜記」透露小比離開天上去當天使，逾萬名粉絲、路跑好友湧入留言表達不捨，祝福小比一路好走，為小比媽加油。

嬰兒打疫苗腦部病變

小比在嬰兒時期打疫苗導致腦部病變，會不定時癲癇，還導致極重度腦性麻痺、脊椎側彎120度，陳嘉齡獨自撫養小比，全天候在旁照料生活起居，邊打工邊帶小比完成至高中學業，6年前以改造推車推著小比跑遍全國路跑賽事，透過臉書，以自身經歷鼓舞許多身障人士勇敢走出來。

為一圓登玉山夢想，陳嘉齡帶著小比經友人、福斯商旅協助，去年11月13日成功登上玉山，成為首位登玉山主峰的全癱身心障礙者，拍攝的登玉山紀錄片《我只剩下勇敢》，感動人心。

洗澡時突停止呼吸與心跳

陳嘉齡昨在「小比的跑旅雜記」貼文，小比洗澡時忽然停止呼吸與心跳，雖然經送醫急救恢復呼吸、心跳，仍未清醒，情況非常不樂觀。

陳嘉齡今貼文分享小比打了升壓劑，血壓仍上不來，下午心律不整，隨時都有危險，為了喚醒小比，她向土地公拜拜祈求、買錄音筆錄音為小比打氣，不時哭著喊叫小比名字；今晚她再度貼文，謝謝大家一直以來的祝福和幫忙，小比剛剛離開去天上當小天使了。

「超跑媽媽」陳嘉齡獨自撫養腦麻兒小比，帶著小比四處征戰路跑、完登玉山，體驗人生。（資料照）

陳嘉齡去年帶著小比一圓登玉山主峰夢想。（資料照，陳嘉齡提供）

