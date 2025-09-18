桃園優質紅茶評鑑 景美山林茶園奪特等獎

桃園市政府農業局主辦114年度桃園市優質紅茶評鑑比賽，今年參賽點數達460點。（記者李容萍攝）

2025/09/18 22:48

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府農業局主辦114年度桃園市優質紅茶評鑑比賽，16日至18日於龍潭區農會登場，今年參賽點數達460點（小葉種275點、大葉種185點），聘請農業部茶及飲料作物改良場專家擔任評審，評審項目分為茶葉的外觀色澤、水色、香氣、滋味和葉底等，為期3天的評鑑18日下午揭曉成績，最終由復興區景美山林茶園脫穎而出獲得「特等獎」殊榮，頭等獎共由15名優秀茶農共同獲得。

農業局長陳冠義表示，茶葉在桃園發展已有100多年的歷史，不同的茶產區在不同的天然條件下有各自的地方特色茶，隨著市場紅茶接受度提高，市府團隊自2007年推動桃園市精緻紅茶評鑑比賽，取名自唐詩「人面桃花相映紅」，並結合市花桃花，「桃映紅茶」從此成為桃園茶產業的生力軍，以桃園原生種茶菁製成，茶農精心培製，外觀纖細勻稱，茶湯紅豔明亮，香氣淡雅，滋味甘醇濃郁，實是紅茶中的極品。

請繼續往下閱讀...

陳冠義提到，這幾年氣候異常，茶產業也面臨極大的考驗，市府成立桃園智慧農耕團，用提供人力互助、農機租用、智慧機械等方式，協助農民的各項農事工作，以解決茶產業從業人員短缺及高齡化等挑戰，期盼在政府相關部門、農民們攜手合作下，能攜手度過種種難關，合力讓台灣的茶產業永續發展。

龍潭區農會總幹事湯明吉表示，該會承辦「桃園市優質紅茶評鑑比賽」多年，在市府的支持與推廣，以及農業部茶及飲料作物改良場的產製技術指導，在地茶農製茶技術持續提升，再加上專業嚴格評鑑過程，歷經10多年，逐漸在國內外市場上打開知名度，讓「桃映紅茶」成為桃園代表的特色好茶之一；包裝罐上並設計可讓消費者得以即時掃描溯源的QR code，讓消費者得以安心挑選購買。

擔任桃園市優質紅茶多年評審的茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐也說，「桃映紅茶」品質穩定，滋味甘醇濃郁，每年的9月是「桃映紅茶」產出的佳期，也是中秋佳節家人與好友聚會，品嚐月餅搭配「桃映紅茶」是不可或缺的茶品，鼓勵國人支持在地產業，讓農業永續發展。

桃市優質紅茶評鑑比賽成績揭曉，復興區景美山林茶園（左3）勇奪特等獎。（記者李容萍攝）

「桃映紅茶」包裝罐上設計可讓消費者得以即時掃描溯源的QR code，讓消費者得以安心挑選購買。（記者李容萍攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法