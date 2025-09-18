台南捷運將成全台首條單軌系統

台南捷運規劃將採類似日本沖繩單軌高架系統，將是全國首例。（記者洪瑞琴攝）

2025/09/18 22:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南捷運規劃採跨座式單軌高架系統，將是全國首例。由於國內尚缺相關技術規範，市府已研擬《跨座式單軌捷運系統建設技術標準規範》及《捷運軌道車輛技術標準規範－跨座式單軌型式》草案，並送交通部審議中。

交通局指出，跨座式單軌捷運相較傳統鋼軌鋼輪系統，具有軌道梁量體小、透光性佳，適合都市狹窄街廓，且採包覆式膠輪，噪音低、施工期短、環境衝擊小等優點。該系統已在國際多國營運，近年也增設乘客疏散與維修步道，安全性更高。

除了行走裝置、軌道梁及道岔不同，其他機電系統與土建設施皆與國內捷運相同。市府研擬專屬規範，讓各大都會區能依據城市發展、街廓條件及文化特性，選擇最合適的捷運系統。

規範編訂4大原則，參考既有《捷運系統建設技術標準規範》，並因應單軌特色調整；符合標準化與系統化需求，確保未來技術與材料可相容，降低養護成本並促進產業投入；加強人因工程設計，提升乘客服務與人員操作安全，穩定人力；配合政府鐵道產業政策，推動採購、製造及養護國產化，帶動相關產業投入意願並升級進軍國際。

台南捷運建設目前最快進度是第一期藍線，全長8.39公里，規劃設10座高架車站及1座維修機廠，行經永康、東區與仁德人口密集地帶，預計明年發包動工。

交通局強調，技術規範一旦確立，將為國內跨座式單軌捷運建設立下基準，也替未來其他城市提供參考。

