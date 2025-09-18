為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    樺加沙、浣熊颱風生成！最快週日海警 下週二、三對台灣「影響很大」

    樺加沙颱風、浣熊颱風晚間生成，預計下週一到週三影響台灣的天氣。（取自氣象署官網）

    樺加沙颱風、浣熊颱風晚間生成，預計下週一到週三影響台灣的天氣。（取自氣象署官網）

    2025/09/18 22:54

    首次上稿 22:22
    更新時間 22:54 更新颱風圖

    〔記者吳亮儀／台北報導〕原熱帶性低氣壓TD21在今晚（18日）增強為今年第18號颱風「樺加沙」，中央氣象署預報，最快在週日（21日）晚間或下週一上午發布海上颱風警報，下週二、三清晨最靠近台灣。另外，「浣熊」颱風也生成，往日本方向移動。

    氣象署預測，樺加沙未來朝西北西方向移動，週日（21日）起接近菲律賓東北方海面。位於威克島西北方海面的熱帶性低氣壓TD22，今晚也發展為輕度颱風，編號第19號（國際命名NEOGURI，中文譯名浣熊），預測未來朝西北西方向往日本移動，對台灣無直接影響。

    中央氣象署預報中心技正謝佩芸說，樺加沙颱風的結構仍在整合中，未來強度會逐漸增強，有可能在接近台灣的時候達到中度颱風，會對台灣的天氣影響很大。

    根據氣象署預報，下週二（23日）到下週三（24日）清晨，受到樺加沙颱風及其外圍環流影響，東部、東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生機率；北部、東北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，東北部、屏東地區及其它山區並有局部大雨。

    另一個原熱帶性低氣壓TD22也在今晚增強為輕度颱風「浣熊」，是今年第19號颱風，目前預測將往日本方向前進，對台灣無影響。若加上今天下午生成的「米塔」颱風，等於在一天之內一口氣生成3個颱風。

