百年老店也遭殃！一頁式廣告詐騙挑中鹿港玉珍齋 老闆氣炸了

鹿港玉珍齋也是「一頁式廣告」詐騙的受害者。（民眾提供）

2025/09/18 22:09

〔記者劉曉欣／彰化報導〕知名百年糕餅老店彰化縣鹿港玉珍齋也被詐騙集團相中，成為「一頁式廣告」詐騙的受害者。老闆黃一彬表示，詐騙集團以低價的中國漢餅來假冒，大打價格戰來吸引買氣，不只是店家商譽受損，無辜消費者買到也覺得有夠倒楣。

黃一彬表示，鹿港玉珍齋以賣糕餅起家，中秋檔期也會賣月餅，他從小就要幫忙做月餅，也培養固定的客群，近年來則以蛋黃酥、鳳梨酥、鳳黃酥最受歡迎。

請繼續往下閱讀...

不過，詐騙集團也相中鹿港玉珍齋的高知名度，透過網路社群推出「一頁式廣告」，這真是讓黃一彬氣炸了，因為，詐騙集團是用中國低價的漢餅來假冒，標榜限時特價，以低價來吸引人，還會隨時掛上「最新一筆的成交紀錄」，營造超高買氣。由於詐騙網站大多設在境外，就算報警也難以抓到幕後主謀，讓百年老店與消費者都成為最大的輸家。

黃一彬強調，消費者購買商品最好就是直接上官網，官網會有聯絡電話，也可以打電話確認，台灣官網的完整網址，最後都會有tw，希望不要再有人上了「一頁式廣告」的當了。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

鹿港玉珍齋是百年老店。（資料照，記者劉曉欣攝）

鹿港玉珍齋推出的廣式月餅。（黃一彬提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法