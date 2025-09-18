為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    百年老店也遭殃！一頁式廣告詐騙挑中鹿港玉珍齋 老闆氣炸了

    鹿港玉珍齋也是「一頁式廣告」詐騙的受害者。（民眾提供）

    鹿港玉珍齋也是「一頁式廣告」詐騙的受害者。（民眾提供）

    2025/09/18 22:09

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕知名百年糕餅老店彰化縣鹿港玉珍齋也被詐騙集團相中，成為「一頁式廣告」詐騙的受害者。老闆黃一彬表示，詐騙集團以低價的中國漢餅來假冒，大打價格戰來吸引買氣，不只是店家商譽受損，無辜消費者買到也覺得有夠倒楣。

    黃一彬表示，鹿港玉珍齋以賣糕餅起家，中秋檔期也會賣月餅，他從小就要幫忙做月餅，也培養固定的客群，近年來則以蛋黃酥、鳳梨酥、鳳黃酥最受歡迎。

    不過，詐騙集團也相中鹿港玉珍齋的高知名度，透過網路社群推出「一頁式廣告」，這真是讓黃一彬氣炸了，因為，詐騙集團是用中國低價的漢餅來假冒，標榜限時特價，以低價來吸引人，還會隨時掛上「最新一筆的成交紀錄」，營造超高買氣。由於詐騙網站大多設在境外，就算報警也難以抓到幕後主謀，讓百年老店與消費者都成為最大的輸家。

    黃一彬強調，消費者購買商品最好就是直接上官網，官網會有聯絡電話，也可以打電話確認，台灣官網的完整網址，最後都會有tw，希望不要再有人上了「一頁式廣告」的當了。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    鹿港玉珍齋是百年老店。（資料照，記者劉曉欣攝）

    鹿港玉珍齋是百年老店。（資料照，記者劉曉欣攝）

    鹿港玉珍齋推出的廣式月餅。（黃一彬提供）

    鹿港玉珍齋推出的廣式月餅。（黃一彬提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播