甲仙芋冰一條街揪「冰友」邊吃邊玩 「芋寶」貓咪帶路集章有彩蛋

經濟部商業發展署選定高雄甲仙文化路為「芋冰一條街」，客製化品牌視覺設計「芋冰美食家」，取名為「芋寶」。

2025/09/18

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄甲仙芋冰名聞遐邇，經濟部商業發展署選定甲仙文化路為「芋冰一條街」，9月20日推出「芋見甲仙．冰友作伙集章趣」活動，串聯30家芋冰店與特色店家，透過創意集章明信片設計，邀請民眾走進山城甲仙一邊吃冰、一邊集章，留下獨一無二的旅行紀念。

商業發展研究院副院長張皇珍說，甲仙早年因樟腦和林業興盛，隨著南橫公路開通帶來人潮，在地店家以檳榔心芋為原料，1974年首創「芋仔冰」，成為觀光客難忘的風味，雖歷經產業轉變與莫拉克風災重創，甲仙居民仍展現堅韌精神，透過觀光與文化產業再生，讓芋冰店成為地方重生的象徵。

張皇珍說，為建立甲仙芋冰一條街品牌印象，商研院與地方討論後，特別客製化品牌視覺設計大家心中的「芋冰美食家」，取名為「芋寶」，是一隻住在甲仙大橋附近的可愛貓咪，並限量推出「芋寶捏捏樂」。

9月20日起登場的《芋見甲仙．冰友作伙集章趣》活動，有四色章路線，串聯「經典芋冰專賣」、「人氣餐廳美食」、「在地特產選物」及「街角特色小店」等30家街區店家，完成追蹤「芋冰一條街」FB粉絲專頁，到「第一家芋冰城」索取限量空白明信片；於合作店家單筆消費滿100元，即可獲得印章一枚，集滿四色套印完成明信片，即可兌換限量「芋寶捏捏樂」。

中秋連假期間10月4日到6日更推出限定加碼《芋見好冰友》滿額贈活動，於指定芋冰店家單筆消費滿1688元，即可兌換「芋寶捏捏樂」，各店數量有限，送完為止，指定芋冰店家包括統帥芋冰城、第一家芋冰城、三冠王芋冰城、雅雪芋冰城、加美芋冰城、世欣芋冰城、世大芋冰城、吉利芋冰城、甲仙小奇芋冰老店、江記舊記芋餅和雅雪芋餅屋等。

甲仙形象商圈理事長林瑋凌說，活動也結合店家數位力輔導，強化小型街邊店的品牌特色與數位行銷能量，讓芋冰文化讓更多人看見，轉化為具競爭力的甲仙品牌資產，歡迎大家來甲仙品嚐芋冰與在地美食，更多活動詳細資訊，可上「品牌一條街」官網或「芋冰一條街」FB粉絲專頁查詢。

