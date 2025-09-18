「一個也不能少！」 台南下營國中全班登台 腦麻生演出最動人

2025/09/18 21:57

腦麻生姜品睿（右）在同學陪伴下，一同站上舞台表演。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲發送糖果給姜品睿。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「一個也不能少！」這句話，在台南下營國中八年二班的21名學生身上，展現得淋漓盡致。今（18）日「交通安全月」宣導活動，全班學生用國語、英語及台語合力表演行動劇。特別的是，中度腦麻學生姜品睿，也在同學與父親的陪伴下，一同站上舞台，雖然只是飾演沒有台詞的「路人」，卻成為全場最暖心的風景。

導師陳月梅表示，品睿平時因腦麻學習吃力，成績並不突出，但總是認真上課，積極參與校園活動，深受同學喜愛。當接到這次表演任務時，第一時間便與母親討論演出安排。因為排練需上台階，輪椅推拉相當不便，但品睿很樂意參加，父母也全力支持，每次彩排都到場。開學以來，短短兩週多，孩子利用課餘時間一次次排練，臉上總帶著笑容。

「如果20位同學都能上台，只有他缺席，那才是真的遺憾。」陳月梅說若因行動不便被迫留在台下，對品睿的心靈將是無形傷害。班上同學也自然而然伸出援手，有的幫忙推輪椅，有的分配角色，讓他自然融入情境。

這齣戲劇，劇本由老師構思，但道具與台詞全靠學生發揮。有人繪製標誌，有人決定乾脆把真實腳踏車搬上舞台。今天演出，校長方崑合還鼓勵孩子即興創作，結果「阿嬤」「阿明」「阿泉」脫稿演出，臨場cue市長答題，勸大家要看新聞多些交安知識，笑聲此起彼落。「學生們腦力激盪，不斷加戲、加表情」陳月梅說「這都不在劇本內，很感動」。

對這群來自偏鄉的孩子而言，這是難得的舞台經驗。沒有專業訓練，卻因為努力而閃閃發光。演「阿嬤」的學生興奮說：「市長一直叫我阿嬤耶！我紅了」有人則自豪地分享：「我握到市長的手！」表演雖然才幾分鐘，但給了孩子們極大的自信。

這一刻，台上21位孩子沒有分彼此，全班合力完成一場屬於他們的演出；因為大家一起，舞台才閃耀。這份「一個也不能少」的情誼，才是這齣戲最感人的篇章。

學生自己設計表演道具與海報標語，並把腳踏車搬上台。（記者洪瑞琴攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法