週五米塔環流影響！午後中北部防大雨 高溫飆36度

週五受米塔颱風外圍環流影響，全台多雲偶有陣雨。（資料照）

2025/09/18 21:53

〔即時新聞／綜合報導〕週五受米塔颱風外圍環流影響，全台多雲偶有陣雨，午後中北部及山區恐有大雨，東半部高溫31至32度、西半部32至35度，大台北、桃園及台中上看36度，外出務必攜帶雨具並注意防曬補水。

中央氣象署預報，週五仍受到米塔颱風外圍環流影響，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，中部以北地區及各地山區有局部大雨發生的機率，外出建議攜帶雨具備用，清晨中南部地區亦有零星短暫陣雨。

溫度方面，東半部高溫31至32度，西半部32至35度，其中在大台北、桃園及台中有局部36度左右高溫發生的機率，戶外活動請多補充水分。離島的天氣，澎湖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫26至32度；金門陰短暫陣雨或雷雨，氣溫26至30度；馬祖陰時多雲短暫陣雨或雷雨，氣溫27至32度。

颱風方面，第20號熱帶性低氣壓，下午2時增強為第17號颱風米塔，未來以西北方向朝廣東前進，直接影響台灣機率低，但其外圍環流將間接影響台灣天氣；第21號熱帶性低氣壓，下午2時位於鵝鑾鼻東南東方1510公里的海面上，未來有發展為輕度颱風的趨勢，向西北方向朝巴士海峽前進，預計下週一開始接近台灣，且接近時有機會增強為中度颱風，暴風半徑也比較偏大，下週一至週三對台灣的天氣有一定程度的影響，請特別留意後續的最新預報；第22號熱帶性低氣壓，下午2時位於台北東方4330公里之海面上，未來向西往日本東南方海面前進，且有發展為輕度颱風的趨勢，但距離相對遙遠，對台灣天氣無直接影響。

至於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週末（9/20～9/21）仍處於低壓帶環境中，水氣稍微減少，因此迎風面地區降雨趨緩，僅有恆春半島地區仍有局部短暫陣雨，不過午後對流雲系發展依然旺盛，山區、西半部受影響機會仍高，還是要注意下午時段的天氣變化狀況。

紫外線指數方面，週五新北市、台北市、桃園市、基隆市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣、澎湖縣為「過量級」；其餘縣市皆為「高量級」。

空氣品質方面，週五颱風外圍環流影響，環境風場為偏東風，西半部位於背風側，污染物易累積；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；中部空品區為「橘色提醒」等級。

