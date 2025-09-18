為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    中壢仁海宮3700份普度供品助弱 分送16公益慈善機構及34校

    獲贈公益慈善機構及學校代表忙著搬運普度供品回機構、學校助弱。（記者李容萍攝）

    獲贈公益慈善機構及學校代表忙著搬運普度供品回機構、學校助弱。（記者李容萍攝）

    2025/09/18 21:31

    〔記者李容萍／桃園報導〕隨著本週日（9月21日）農曆7月30日晚上11點「鬼門」將關，中元感恩月普度活動也接近尾聲，桃園市中壢仁海宮今年適逢建廟200週年，今（18）日舉辦祈安法會物資捐贈儀式，將逾3700份普度物資分送給16個公益慈善機構及34所學校，將祭祀的供品化做愛心，幫助全市弱勢家庭和族群，發揚媽祖慈悲濟世精神，也讓普度活動更加有意義。

    中壢仁海宮董事長王介禧表示，今年普度法會有逾5千名信眾參加，由善信大德認購的供品，在法會結束後，主動將供品物資捐獻給廟方，希望能轉贈弱勢機構、團體和中、低收戶家庭，傳遞愛心給有需要的人。

    中壢區副區長鄭伊庭蒞會指出，仁海宮主祀媽祖慈悲濟世，是南桃園居民重要信仰中心，更是公益寺廟的楷模。仁海宮近十幾年來每年農曆7月舉辦「中元消災祈安法會」，發揚慎終追遠的傳統美德。之後將普度的民生物供品回饋給需要的弱勢家庭，讓他們感受到社會的愛心，中壢區公所也非常感謝十方善心大德共襄善舉，嘉惠更多弱勢族群。

    獲得捐贈物資的16個公益慈善機構及34所學校代表今天人手一台推車，忙著載運普度供品回機構、學校，幫助有需要的院生、弱勢學生可以呷平安、過中秋。

    中壢仁海宮董事長王介禧（中）、中壢區副區長鄭伊庭（左2）等人感謝參加今年普度法會信眾將認購的供品，在法會結束後捐給廟方再轉贈弱勢機構、團體和中、低收戶家庭，傳遞愛心給有需要的人。（記者李容萍攝）

    中壢仁海宮董事長王介禧（中）、中壢區副區長鄭伊庭（左2）等人感謝參加今年普度法會信眾將認購的供品，在法會結束後捐給廟方再轉贈弱勢機構、團體和中、低收戶家庭，傳遞愛心給有需要的人。（記者李容萍攝）

    獲贈公益慈善機構及學校代表忙著搬運普度供品回機構、學校助弱。（記者李容萍攝）

    獲贈公益慈善機構及學校代表忙著搬運普度供品回機構、學校助弱。（記者李容萍攝）

    獲贈公益慈善機構及學校代表忙著搬運普度供品回機構、學校助弱。（記者李容萍攝）

    獲贈公益慈善機構及學校代表忙著搬運普度供品回機構、學校助弱。（記者李容萍攝）

