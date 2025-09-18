50嵐推「1新品」暴紅 一票老饕大推：古早味絕讚

台灣老字號手搖飲品牌50嵐。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台灣老字號手搖飲50嵐，推出過多樣飲品，近日新品「麵茶紅茶拿鐵」，發售不久火速成為熱銷飲品。網友嘗鮮後大讚，這款新品有令人驚豔的「古早味」，很適合更換茶底或加料獲得不同風味，但出現抱怨價格偏高等聲音。

50嵐新開賣的麵茶拿鐵發售後，引發熱烈迴響。網友驚嘆說，加冰淇淋，整個超像「麵茶奶昔」！好喝死。有的訝異店員超大方，「看店員下麵茶沒在手軟的」。有的說，「我超愛古早味！有加麵茶我喜歡」。

同樣喜愛麵茶紅茶拿鐵的網友表示，「私心推薦基底改成烏龍拿鐵，很好喝」、「今11點打去訂外送，店員說麵茶全部賣完了」、「我昨天也有買，無糖好好喝，可是我覺得麵茶太少」、「點1分糖，喝到後面太甜，因為麵茶本身有甜，無糖剛剛好」、「要記得攪拌！超重要，我喝完麵茶都在下面，超哭的」。

不過也有網友直言，麵茶紅茶拿鐵單杯售價偏高，實在買不下去，「一杯價格都可以買便當了」、「我覺得太膩了，而且粉沙沙的喝到後面不太舒服」、「前幾天看到有新產品麵茶冰淇淋紅茶拿鐵，結果一杯80元就沒買了，覺得好貴」。還有網友抱怨，目前並非全台的50嵐分店能買到這款新品，希望50嵐能給出明確公告。

據悉，50嵐是在7月初試賣「麵茶紅茶拿鐵」，中杯定價55元、大杯則是75元，並且一開始只在中區7間分店試賣。直到9月，才開始在高雄、屏東等地區陸續販售，至於北部目前僅有台北的「西寧店」、「新生店」和「板橋中正店」在販售。

