為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    租屋糾紛9/30開辦免費法扶 內政部支應律師費

    地政司長林家正說，案件審查通過後，由法扶基金會直接指派律師，民眾免支付律師費，全部由內政部負擔。（內政部提供）

    地政司長林家正說，案件審查通過後，由法扶基金會直接指派律師，民眾免支付律師費，全部由內政部負擔。（內政部提供）

    2025/09/18 19:27

    〔記者李文馨／台北報導〕租屋糾紛頻傳，內政部長劉世芳今天表示，房客若遇房東以強制搬離、提前解約或剋扣押金等方式迫使其放棄合法權益，且經調解或調處仍無法解決者，自今年9月30日起，可向各地法律扶助基金會申請免費法律訴訟扶助服務；地政司補充，民眾僅需負擔裁判費及其他訴訟支出，律師費將由內政部支應。

    劉世芳今天在部務會後記者會上表示，為協助領有租金補貼的弱勢租屋民眾權益，房客若遇房東以強制搬離、提前解約或剋扣押金等方式迫使其放棄合法權益，且經調解或調處仍無法解決者，自114年9月30日起，可向各地法律扶助基金會申請免費法律訴訟扶助服務，減輕訴訟費用負擔，透過司法途徑爭取租屋權益。

    內政部表示，為了讓租屋民眾在面臨租屋糾紛時能獲得正確法律知識，自去年8月起已與法律扶助基金會合作推動「住宅租賃糾紛電話法律諮詢服務」，提供專線 412-8518（手機撥打請加02，接通後轉2再轉6），由專業律師即時提供意見。截至114年8月底，已累計服務5164件，平均每月近400件。

    內政部說明，本次新增的訴訟扶助主要是針對領有租金補貼的租屋民眾，只要具備「近2年內經主管機關審核符合租金補貼資格」及租賃糾紛「經調解或調處仍無法解決」兩項者，均可向法律扶助基金會申請。申請方式採預約制，須檢附身分證明文件、住宅租賃契約、租金補貼核定函，以及調解不成立或調處紀錄證明，經審核通過後即可適用。

    在費用部分，地政司長林家正說，審查通過後，由法扶基金會直接指派律師，民眾免支付律師費，全部由內政部負擔；至於裁判費及其他訴訟支出，如閱卷費、鑑定費、郵資等，需自行負擔。

    房客若遇房東以強制搬離、提前解約或剋扣押金等方式迫使其放棄合法權益，且經調解或調處仍無法解決者，自今年9月30日起，可向各地法律扶助基金會申請免費法律訴訟扶助服務。（內政部提供）

    房客若遇房東以強制搬離、提前解約或剋扣押金等方式迫使其放棄合法權益，且經調解或調處仍無法解決者，自今年9月30日起，可向各地法律扶助基金會申請免費法律訴訟扶助服務。（內政部提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播