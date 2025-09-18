租屋糾紛9/30開辦免費法扶 內政部支應律師費

地政司長林家正說，案件審查通過後，由法扶基金會直接指派律師，民眾免支付律師費，全部由內政部負擔。（內政部提供）

2025/09/18 19:27

〔記者李文馨／台北報導〕租屋糾紛頻傳，內政部長劉世芳今天表示，房客若遇房東以強制搬離、提前解約或剋扣押金等方式迫使其放棄合法權益，且經調解或調處仍無法解決者，自今年9月30日起，可向各地法律扶助基金會申請免費法律訴訟扶助服務；地政司補充，民眾僅需負擔裁判費及其他訴訟支出，律師費將由內政部支應。

劉世芳今天在部務會後記者會上表示，為協助領有租金補貼的弱勢租屋民眾權益，房客若遇房東以強制搬離、提前解約或剋扣押金等方式迫使其放棄合法權益，且經調解或調處仍無法解決者，自114年9月30日起，可向各地法律扶助基金會申請免費法律訴訟扶助服務，減輕訴訟費用負擔，透過司法途徑爭取租屋權益。

內政部表示，為了讓租屋民眾在面臨租屋糾紛時能獲得正確法律知識，自去年8月起已與法律扶助基金會合作推動「住宅租賃糾紛電話法律諮詢服務」，提供專線 412-8518（手機撥打請加02，接通後轉2再轉6），由專業律師即時提供意見。截至114年8月底，已累計服務5164件，平均每月近400件。

內政部說明，本次新增的訴訟扶助主要是針對領有租金補貼的租屋民眾，只要具備「近2年內經主管機關審核符合租金補貼資格」及租賃糾紛「經調解或調處仍無法解決」兩項者，均可向法律扶助基金會申請。申請方式採預約制，須檢附身分證明文件、住宅租賃契約、租金補貼核定函，以及調解不成立或調處紀錄證明，經審核通過後即可適用。

在費用部分，地政司長林家正說，審查通過後，由法扶基金會直接指派律師，民眾免支付律師費，全部由內政部負擔；至於裁判費及其他訴訟支出，如閱卷費、鑑定費、郵資等，需自行負擔。

