圖輯》不只拆公館圓環大塞車！士林中正路、自強隧道塞爆畫面曝

捷運北環段台北市境內區段標3月開工後，士林中正路下班時間大塞車。（記者王藝菘攝）

2025/09/18 22:49

〔記者王藝菘／台北報導〕台北市政府拆除公館圓環，「機車貪食蛇」從福和橋塞回永和等塞車畫面瘋傳。而民眾也向本報反映，士林中正路、自強隧道一直挖路塞車，經查是捷運北環段施工，今天（18日）下班時間果然塞爆。

北環段台北市境內區段標3月開工，工區範圍包括從重陽橋進入士林社正公園，再沿著百齡橋穿越基隆河到中正路、至善路到大直北安路南側於劍南路站銜接東環段，與文湖線劍南路站交會轉乘。目前正在進行中正路兩側人行道削減及中央分隔島剷除，另有一部分進行工區CCP槽溝保護及管線遷移、吊掛保護作業。

至於連接士林區、中山區的自強隧道部分，則是新工處申請9月5日到17日進行中山內湖區北安路（大直街到內湖路1段）人行道及附屬設施更新。

另外，捷運南環段工程動工後，也對木柵地區交通造成影響。

下班時間自強隧道往至善路方向車龍。（記者王藝菘攝）

士林中正路往重陽橋方向下班時間車水馬龍。（記者王藝菘攝）

下班時間重陽橋往士林方向。（記者王藝菘攝）

下班時間自強隧道往至善路方向塞爆。（記者王藝菘攝）

下班時間自強隧道往至善路方向塞車。（記者王藝菘攝）

捷運北環段施工，下班時間士林中正路往重陽橋方向塞車。（記者王藝菘攝）

