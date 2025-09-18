為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    圖輯》不只拆公館圓環大塞車！士林中正路、自強隧道塞爆畫面曝

    捷運北環段台北市境內區段標3月開工後，士林中正路下班時間大塞車。（記者王藝菘攝）

    捷運北環段台北市境內區段標3月開工後，士林中正路下班時間大塞車。（記者王藝菘攝）

    2025/09/18 22:49

    〔記者王藝菘／台北報導〕台北市政府拆除公館圓環，「機車貪食蛇」從福和橋塞回永和等塞車畫面瘋傳。而民眾也向本報反映，士林中正路、自強隧道一直挖路塞車，經查是捷運北環段施工，今天（18日）下班時間果然塞爆。

    北環段台北市境內區段標3月開工，工區範圍包括從重陽橋進入士林社正公園，再沿著百齡橋穿越基隆河到中正路、至善路到大直北安路南側於劍南路站銜接東環段，與文湖線劍南路站交會轉乘。目前正在進行中正路兩側人行道削減及中央分隔島剷除，另有一部分進行工區CCP槽溝保護及管線遷移、吊掛保護作業。

    至於連接士林區、中山區的自強隧道部分，則是新工處申請9月5日到17日進行中山內湖區北安路（大直街到內湖路1段）人行道及附屬設施更新。

    另外，捷運南環段工程動工後，也對木柵地區交通造成影響。

    相關新聞：
    民怨士林中正路、自強隧道挖不停 北市府：捷運、人行道施工

    下班時間自強隧道往至善路方向車龍。（記者王藝菘攝）

    下班時間自強隧道往至善路方向車龍。（記者王藝菘攝）

    士林中正路往重陽橋方向下班時間車水馬龍。（記者王藝菘攝）

    士林中正路往重陽橋方向下班時間車水馬龍。（記者王藝菘攝）

    下班時間重陽橋往士林方向。（記者王藝菘攝）

    下班時間重陽橋往士林方向。（記者王藝菘攝）

    下班時間自強隧道往至善路方向塞爆。（記者王藝菘攝）

    下班時間自強隧道往至善路方向塞爆。（記者王藝菘攝）

    下班時間自強隧道往至善路方向塞車。（記者王藝菘攝）

    下班時間自強隧道往至善路方向塞車。（記者王藝菘攝）

    捷運北環段施工，下班時間士林中正路往重陽橋方向塞車。（記者王藝菘攝）

    捷運北環段施工，下班時間士林中正路往重陽橋方向塞車。（記者王藝菘攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播