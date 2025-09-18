為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中學區設智慧路標系統 有車輛超速就閃燈提醒

    交通局在北屯軍功國小設置車速即時反饋路標。（市府提供）

    交通局在北屯軍功國小設置車速即時反饋路標。（市府提供）

    2025/09/18 19:49

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市為提升學區路口安全，交通局在北屯區軍功國小校門口前軍福十三路，啟用結合「主動式風險感知警示」與「行車速度即時反饋」功能的智慧路標系統，能即時偵測與顯示來車速度，並針對超速車輛發出動態閃燈提醒；未超速時，採綠色顯示車速，如超速，則以紅色顯示。

    交通局長葉昭甫表示，通學區內道路視情形調整速限，原則規劃速限30、40公里，為提升學區交通安全，交通局於各級學校四周範圍內規劃通學區，路段起訖點設置螢光黃底之「通學區起（迄）點」牌面，並搭配「當心兒童」及速限標誌，提示駕駛人。

    但傳統靜態警示標誌雖能提醒駕駛減速，卻因缺乏環境感知能力，其警示資訊即時性與互動性有限，對駕駛者的警示效果也有所限制，因此，交通局特別新建動態警示設備，結合「主動式風險感知警示」與「行車速度即時反饋」功能的智慧路標系統，即時偵測與顯示來車速度，針對超速車輛發出動態閃燈提醒，協助駕駛人及早減速。

    交通局表示，智慧路標系統採用雷達感測搭配現場邏輯判斷技術，可分析車輛當前行駛速度，並依路段規定速限以不同顏色顯示車速讀數，未超速時，採綠色顯示車速；如超速，則以紅色顯示，並同步啟動速限標誌LED閃爍，加強提醒駕駛應降低車速穿越學區。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播