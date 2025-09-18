台中學區設智慧路標系統 有車輛超速就閃燈提醒

交通局在北屯軍功國小設置車速即時反饋路標。（市府提供）

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市為提升學區路口安全，交通局在北屯區軍功國小校門口前軍福十三路，啟用結合「主動式風險感知警示」與「行車速度即時反饋」功能的智慧路標系統，能即時偵測與顯示來車速度，並針對超速車輛發出動態閃燈提醒；未超速時，採綠色顯示車速，如超速，則以紅色顯示。

交通局長葉昭甫表示，通學區內道路視情形調整速限，原則規劃速限30、40公里，為提升學區交通安全，交通局於各級學校四周範圍內規劃通學區，路段起訖點設置螢光黃底之「通學區起（迄）點」牌面，並搭配「當心兒童」及速限標誌，提示駕駛人。

但傳統靜態警示標誌雖能提醒駕駛減速，卻因缺乏環境感知能力，其警示資訊即時性與互動性有限，對駕駛者的警示效果也有所限制，因此，交通局特別新建動態警示設備，結合「主動式風險感知警示」與「行車速度即時反饋」功能的智慧路標系統，即時偵測與顯示來車速度，針對超速車輛發出動態閃燈提醒，協助駕駛人及早減速。

交通局表示，智慧路標系統採用雷達感測搭配現場邏輯判斷技術，可分析車輛當前行駛速度，並依路段規定速限以不同顏色顯示車速讀數，未超速時，採綠色顯示車速；如超速，則以紅色顯示，並同步啟動速限標誌LED閃爍，加強提醒駕駛應降低車速穿越學區。

