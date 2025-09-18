為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    3颱共舞！樺加沙、浣熊最快今天深夜生成 估週日晚上發海警

    除了米塔颱風以外，還有兩個熱帶性低氣壓最快在今天深夜形成颱風。（氣象署提供）

    除了米塔颱風以外，還有兩個熱帶性低氣壓最快在今天深夜形成颱風。（氣象署提供）

    2025/09/18 19:17

    〔記者吳亮儀／台北報導〕米塔颱風在今天下午成形，太平洋上另外兩個熱帶性低氣壓最快今天深夜增強為輕度颱風！中央氣象署預報，熱帶性低氣壓TD21未來形成颱風後，最快在週日（21日）晚間就會有海上颱風警報，下週二、三清晨最接近台灣。

    氣象署預報員李名翔說，明天（19日）仍受到米塔颱風外圍環流的影響，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨、午後中部以北地區及各地山區並有局部大雨；週六（20日）雖然米塔遠離台灣，但水氣仍多，午後嘉義以南地區及中部以北山區有局部大雨。

    「下週日（21日）是降雨空檔，但目前仍是TD21的準颱風開始接近，氣象署最快在當晚發布海上颱風警報，慢一點就是下週一才發布」，李名翔說，下週一（22日）開始，台灣就會受到外圍環流影響，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨。

    李名翔指出，TD21（準樺加沙颱風）下週二到下週三清晨是最接近台灣的時候，屆時東部、東南部地區及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨；北部、東北部、南部地區及中部山區有局部短暫陣雨或雷雨，東北部、屏東地區及其它山區有局部大雨。

    李名翔指出，就目前預測，TD21（準樺加沙颱風）在接近台灣過程中，強度可能達到中颱，但未來這段期間它的路徑不確定性仍大，還需持續觀察；下週三（24日）白天起颱風逐漸遠離，不過附近水氣仍多，東半部及中南部地區有局部短暫陣雨，其它地區午後局部短暫雷陣雨。

    另外，太平洋上仍有另一個熱帶性低氣壓TD22，也同樣最快在今天深夜增強為輕度颱風「浣熊」，不過它離台灣非常遠，對台灣無影響。至於未來它會不會往日本方向前進，則要視太平洋高壓和導引氣流的強度而定。

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    除了米塔颱風以外，還有兩個熱帶性低氣壓最快在今天深夜形成颱風。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    注意高溫炎熱。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    注意高溫炎熱。（氣象署提供）

    注意高溫炎熱。（氣象署提供）

    圖
    圖
