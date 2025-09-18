為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    9歲開發作帳App爆紅 神童「海馬」再幫診所架官網 網：比大人還狂

    台灣10歲程式神童「海馬」在家長日現場熟練操作筆電寫程式、架診所官網。（圖擷取自Threads）

    台灣10歲程式神童「海馬」在家長日現場熟練操作筆電寫程式、架診所官網。（圖擷取自Threads）

    2025/09/18 19:57

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕9歲就因開發Apple Watch記帳App爆紅的台灣程式神童「海馬」，如今10歲又展超齡實力！他近日在Threads曝光影片，透露犧牲學校家長日，跑去姊姊班級現場，當眾在一群家長面前熟練操作筆電寫程式、架診所官網，神乎其技的表現讓網友驚呼「比大人還狂」。

    粉專「海家帶你游程式」近日在Threads貼出影片，可見海馬在姊姊的家長日現場熟練操作筆電，敲下程式碼製作診所官網，專注神情絲毫不怯場。更特別的是，他手邊還放著一杯鐵觀音拿鐵，邊喝邊開發，成熟模樣宛如專業工程師。

    影片曝光後，留言區瞬間淹滿朝聖網友，有人腦補面試場景笑稱，「HR：你經歷幾年了？小孩哥：從小學開始算起。」也有人感嘆「成年人壓力山大」、「他竟然在喝大人口味的鐵觀音拿鐵，做著大人都不一定會的工作」，更有網友打趣：「弟弟???????? 你不是應該跟我討論《鬼滅之刃》哪個柱嗎？」。

    更有趣的是，診所官方帳號也在留言區現身認證：「是我們家的官網，認真的男人超帥！」。

    海馬9歲時就因開發Apple Watch App「九歲記帳」爆紅，還曾登上生成式AI年會，成為最年輕講者。如今才小學四年級的他，不只持續開發App、網站，還透過粉專「海家帶你游程式」分享程式知識，甚至開直播示範寫程式，累積的履歷厚度讓網友直呼「比大人還狂」。

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播