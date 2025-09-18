9歲開發作帳App爆紅 神童「海馬」再幫診所架官網 網：比大人還狂

台灣10歲程式神童「海馬」在家長日現場熟練操作筆電寫程式、架診所官網。（圖擷取自Threads）

2025/09/18 19:57

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕9歲就因開發Apple Watch記帳App爆紅的台灣程式神童「海馬」，如今10歲又展超齡實力！他近日在Threads曝光影片，透露犧牲學校家長日，跑去姊姊班級現場，當眾在一群家長面前熟練操作筆電寫程式、架診所官網，神乎其技的表現讓網友驚呼「比大人還狂」。

粉專「海家帶你游程式」近日在Threads貼出影片，可見海馬在姊姊的家長日現場熟練操作筆電，敲下程式碼製作診所官網，專注神情絲毫不怯場。更特別的是，他手邊還放著一杯鐵觀音拿鐵，邊喝邊開發，成熟模樣宛如專業工程師。

請繼續往下閱讀...

影片曝光後，留言區瞬間淹滿朝聖網友，有人腦補面試場景笑稱，「HR：你經歷幾年了？小孩哥：從小學開始算起。」也有人感嘆「成年人壓力山大」、「他竟然在喝大人口味的鐵觀音拿鐵，做著大人都不一定會的工作」，更有網友打趣：「弟弟???????? 你不是應該跟我討論《鬼滅之刃》哪個柱嗎？」。

更有趣的是，診所官方帳號也在留言區現身認證：「是我們家的官網，認真的男人超帥！」。

海馬9歲時就因開發Apple Watch App「九歲記帳」爆紅，還曾登上生成式AI年會，成為最年輕講者。如今才小學四年級的他，不只持續開發App、網站，還透過粉專「海家帶你游程式」分享程式知識，甚至開直播示範寫程式，累積的履歷厚度讓網友直呼「比大人還狂」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法