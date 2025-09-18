Line Pay、信用卡超商不能用？ 外國人沮喪抱怨：無法適應台灣

有外國網友近日在社群平台上，分享在台灣便利商店付錢時令人沮喪的經驗。示意圖。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕有外國網友近日在社群平台上，分享在台灣便利商店付錢時令人沮喪的經驗，引發熱議。這位外國網友表示，自己在7-11購買不到100元的食物，嘗試使用多張台灣及美國信用卡付款，但全被刷退，讓當天本來心情就不太好的他沮喪直呼：「覺得我永遠無法完全適應台灣這個部分。」

原PO外國網友日前在Reddit上發文表示，當時他前往7-11想買個98元的小晚餐，因為身上沒帶現金，只能用其他支付方式。他表示，自己有兩張台灣信用卡和一張美國信用卡，他記得其中一張曾經成功使用過，所以他全部都試了，「結果全部刷退」。

原PO表示，他感到相當不可思議，這麼大的國際連鎖店，居然會不接受一些大銀行的卡。他透露，店員建議他去ATM領錢，但一次至少就要提款1000元，而他並不想為了100塊錢的小東西領這麼多錢。

原PO坦承，他當天心情本來就不好，才會對這種小事情特別敏感。他並不想念美國，但他懷念不用到處帶著一大堆零錢和鈔票的生活，很多小店都有感應支付。他也直言，「我覺得永遠無法習慣台灣的一部份。」

文章PO出後，不少網友建議他申辦Line Pay，不過原PO表示，他當天也試過，但支付失敗；另外也引出更多網友抱怨：「7-11 只接受某些銀行的 Line Pay，超級煩人」、「我周圍的每家銀行在谷歌地圖上都被評為一星，這是有原因的」。

也有網友指出，當天晚上9點，7-11的系統好像出現錯誤，Line Pay及許多信用卡都無法使用，不過，該網友也抱怨，這種情況其實經常發生，而且通常發生在週末，「真是讓人頭痛」。

