醫美奪命！北市男做「陰莖增大術」亡 林靜儀：將檢討法規

2025/09/18 18:47

〔記者林志怡／台北報導〕醫美診所醫師丁斌煌曾有多次醫美糾紛，近期一名男病患進行陰莖增大術後不幸死亡，北市衛生局已展開調查。衛福部次長林靜儀說，衛生局後續會視調查結果召開醫審會處理，衛福部也會針對相關法規、事故預防再行與學協會進行後續處理。

丁斌煌過去曾捲入多起醫美糾紛，先前有一名男病患進行陰莖植入手術，卻於術後身亡，被依過失致死等罪判刑定讞，後來又涉嫌無麻醉資格，擅自替執行豐胸手術的女病患全身麻醉，並在初期找無護理師資格的同居人吳素華，以及吳女的親人楊喜琴進入手術室協助，事後遭3名女病患提告。

衛福部醫事司簡任技正呂念慈指出，2024年前，每年美容醫學醫療爭議調解（處）案件落在37件至50件不等，「醫療事故預防及爭議處理法」上路後，希望「調解先行」，因此去年醫療爭議調解（處）總案件數攀升至838件，其中43件為美容醫學相關案件，其中包括光電、注射針劑、手術等類別。

林靜儀說，針對這次北市的醫美致死相關事件，已請衛生局展開調查，確認有違背法規部分會再行裁處，另近年來陸續有醫美案件、死亡傷害事件發生，衛福部未來會針對相關法規、事故預防再行與學協會進行後續討論。

此外，針對涉案醫師2度更名，並多次變更診所名稱，民眾在搜尋相關資訊時，僅能查到該診所與醫師現狀，很難確認以往是否有過違法情事，林靜儀表示，如何公布相關訊息，要視法源依據而定，而醫師個人變更姓名方面，變更姓名應屬內政部法規，「目前沒有法規說，換名字後要揭露以前的名字。」

林靜儀也提到，近年來民眾對於醫美手術或相關技術的接受度提高，越來越多民眾尋求這類醫療服務，醫策會也都有進行醫美品質認證，民眾挑選時，可參考醫策會公開資訊，選擇經醫策會認證、品質較佳的醫療機構。

