屏東綠鬣蜥捉逾8.4萬隻！超市禮券不夠發 縣府緊急追加採購

屏東縣議員洪宗麒帶領達人協助農民捕捉綠鬣蜥，一晚可捕捉超過一百隻。（圖由屏東縣議員洪宗麒提供）

2025/09/18 18:49

〔記者羅欣貞／屏東報導〕綠鬣蜥移除獎勵措施4月底上路後，捕捉數量大增，屏東縣今年移除量至今（18）日已達8.4萬隻，其中7成為完訓的民間獵人所捕，由於數量超過預期，用來獎勵的超市禮券在8月底發完，縣府現正加緊採購中，有民代憂心兌換空窗期將致捕捉意願低落，但農業處強調，捉到先登記，後續會補發。

屏縣2019年起綠鬣蜥移除數量每年均居全國之冠，去年逾4.2萬隻創新高，農業處統計，今年1月至9月18日全縣綠鬣蜥捕捉8萬4471隻，其中專業廠商捕捉2萬5297隻，完訓民眾捕捉5萬9174隻。

請繼續往下閱讀...

民間獵人捕捉逾5萬隻，共已領走682萬9050元農會超市禮券，因兌換情況踴躍，前期採購的禮券約在8月底發完，目前有約60萬元禮券待補發。

目前正值紅豆播種期，綠鬣蜥出沒讓農民相當頭痛，屏東縣議員洪宗麒服務處近年在萬丹鄉號召的「獵龍小組」，接獲農民陳情後，10多名獵人每週約一到兩次出動，昨（17）晚到今（18）日凌晨，一晚就捉到約140隻綠鬣蜥，相當驚人。

洪宗麒表示，這些獵龍達人都經過訓練，可持捕獲的綠鬣蜥兌換農會超市禮券，但近日他們發現禮券已發完，暫時無法兌換，讓人擔心空窗期會讓民間捕捉意願下降，導致綠鬣蜥繁殖更多，咬食紅豆等短期作物嫩芽的情況加劇，影響農作收成。

農業處長鄭永裕表示，目前只要捕捉到綠鬣蜥，都可以先登記，禮券到位後即可補領，請民眾不要擔心。縣府也已請專業廠商加強萬丹地區的移除作業，農民若發現綠鬣蜥，可撥打1999為民服務專線或1959動物保護專線通報。

萬丹鄉捕捉到的綠鬣蜥數量驚人，屏縣府農業處表示將加強萬丹鄉的移除作業 。（圖由屏東縣議員洪宗麒提供）

綠鬣蜥破壞作物，屏東縣議員洪宗麒帶領達人協助農民捕捉。（圖由屏東縣議員洪宗麒提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法