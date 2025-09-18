為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    結合紅十字會送暖 台塑深入彰雲7鄉鎮逾千戶送上秋節佳禮

    台塑企業與紅十字會結合深入彰雲七鄉，將秋節禮金送至弱勢家戶手上。（記者李文德攝）

    2025/09/18 18:29

    〔記者李文德／雲林報導〕中秋節將至，台塑企業旗下台塑石化、台灣塑膠工業、南亞、台化公司，今（18）日起開始走入麥寮廠區鄰近的雲彰7鄉鎮，要發放給1387戶低收入戶，每戶3000元關懷慰問金，更與紅十字會展開7天關懷行動，祝福家戶佳節愉快。

    今天台塑企業代表麥寮管理部副總經理蔡建樑與雲林紅十字會居家式服務中心及日間照顧中心、博愛志工隊與企業專人，到麥寮鄉、台西鄉、褒忠鄉、崙背鄉、東勢鄉、四湖鄉、大城鄉等鄉鎮展開慰問，並把中秋節禮金親自送給弱勢家戶。

    蔡建樑指出，中秋節月圓人團圓，但弱勢家庭光為了三餐溫飽而奔波，無形中沖淡了節慶家庭團圓的溫暖氣氛，這項秋節愛心列車關懷行動，給許多弱勢家庭帶來更多溫馨，甚至提供照顧諮詢或轉介服務深具意義。

    受贈的單親女大學生表示，感謝台塑企業8年來關懷，讓家庭能獲溫飽，佳節關懷更感受到社會給予的溫暖，畢業後會努力工作，將來也可以有能力幫助他人；褒忠鄉長陳建名表示，近年不景氣，但台塑愛心不減，秋節即時送愛，他代表感謝台塑的用心。

    蔡建樑指出，台塑企業除三節慰問，也長期推動急難救助、獨居老人送餐服務、愛心營養早餐及學童營養午餐補助等盼以實際行動回饋地方、扶持弱勢族群，讓企業暖流成為善的循環。

