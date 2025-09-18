搭捷運到南港展覽館「手機快1小時」！一堆人喊+1：定位還跑去日本

有網友指出，連續兩週在南港展覽館捷運站，手機時間竟莫名往前跳快一小時。（資料照）

2025/09/18 19:37

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台北市南港展覽館捷運站驚傳「手機時間異常」！有網友指出，連續兩週在同一地點、同一時段，手機時間竟莫名往前跳快一小時，嚇得以為遲到。貼文一出引發熱議，不少人回報也有相同遭遇，甚至發現手機直接「定位到日本」，更有人半開玩笑稱「南港一定有通往日本的蟲洞」。

網友在Threads發文說，他已經連續兩次在南港展覽館捷運站出現「時間錯亂」狀況，手機一到站就會自動往前跳一小時，從9:16瞬間變成10:16，誤以為自己晚到，所幸後來重開機才恢復正常。他強調，上週同一時間、同一地點也曾遇過一次，讓他忍不住發文詢問「有人也發生過嗎？」

貼文曝光後，不少網友都曝自身經歷說，「上禮拜也有遇到！還以為自己睡糊塗了」、「我也是！！！原來我不孤單！因為是要去見客戶所以我還特地提早到，看到時間直接晚一個小時直接嚇死啊」、「我也有！前幾天才發生的，看iPhone時區變成日本，我把自動時區關掉再打開就回到台灣了」。

另外，有網友分享，「進站及出站時5G會有一個把定位定在日本東京的狀態，時差就是1小時，為什麼我知道？因為我有在抓寶可夢，在那邊我可以抓東京的怪」、「有喔，明明在南港展覽館站，但我的皮克敏還因此可以去趟日本打菇，然後時間也超奇妙忽然就變成日本時區！」

也有網友搞笑揣測，「半導體展有可能現場智力過高，造成時空扭曲」、「南港的磁場很神秘、我已發生三次，那邊一定有通往日本的蟲洞」、「偷偷跟你說你發現了我們南港的神秘時空隧道了」、「南港那邊有個蟲洞連到東京，我以為大家都知道。」

對於手機時間異常的原因，專家推測，可能與電信基地台訊號干擾、GPS定位誤差或手機自動校時設定有關。通常重新開機、切換網路或檢查是否啟用「自動設定時間」即可恢復。

有許多網友都經歷過手機時間異常。（擷取自Threads）

