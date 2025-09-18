外圍環流炸雨！8縣市豪、大雨特報 大雷雨轟嘉、南

氣象署今日下午15時50分，對台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣發布大雨特報；對嘉義縣、屏東縣發布豪雨特報。（擷取自中央氣象署網站）

2025/09/18 18:07

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕受到颱風外圍環流影響及午後對流發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象署提醒，今（18）日嘉義市及恆春半島有局部大雨或豪雨，台中到台南及台東地區（含綠島、蘭嶼）有局部大雨發生機率，稍早也對全台8縣市發布豪雨以及大雨特報，提醒民眾注意。

氣象署今日下午15時50分，對台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、台東縣發布大雨特報；對嘉義縣、屏東縣發布豪雨特報。

請繼續往下閱讀...

另外，氣象署發布雷雨編號0892：針對「嘉義縣、臺南市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至19時00分止。

氣象署提醒民眾，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

目前西太平洋有1個颱風，2個熱帶性低氣壓正在發展，其中「TD21」對台威脅較大，下週恐有颱風接近台灣。氣象署提醒，9月中下旬仍是颱風活躍期，應持續關注氣象資訊，做好防颱準備。

氣象署發布雷雨編號0892：針對「嘉義縣、臺南市」發布大雷雨即時訊息，持續時間至19時00分止。（擷取自中央氣象署網站）

目前西太平洋有1個颱風，2個熱帶性低氣壓正在發展，其中「TD21」對台威脅較大。（擷取自中央氣象署網站）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法