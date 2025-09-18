為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    台中版「曼哈頓懸日」落空！天公不作美 天橋不見大砲卡位

    往年英才路天橋上塞爆大砲鏡頭。（資料照）

    2025/09/18 18:25

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市今（18）日起連續3天上演浪漫奇景「曼哈頓懸日」，但天公不作美，市區下午開始間歇性降陣雨，厚重雲層遮蔽天空，原本預期公益路與英才路天橋會湧入大批攝影愛好者，顯得異常冷清，不見「大砲」鏡頭卡位，與往年熱鬧景象截然不同。

    「曼哈頓懸日」源自紐約市區特殊景觀，當夕陽精準落在街道兩側高樓之間時，整條街道宛如金色畫框，壯麗又浪漫，今年台中氣象條件推算，18日到20日傍晚，公益路（民權路以西）迎來相同奇景，若天氣晴朗，太陽將沿街道線性下沉，構築出電影般的畫面，吸引不少「追日族」年年卡位捕捉難得畫面。

    依中央氣象署預報，最佳觀賞時段分別為18日下午5點26分至46分、19日下午5點29分至49分，以及20日下午5點33分至53分，推薦觀賞地點則包括公益路民權路以西路段、英才路天橋及周邊人行空間，若錯過這3天，就得等到明年同時段才能再見。

    不過浪漫背後潛藏交通隱憂，轄區警方預判出現大批人潮，事先規劃警力與義交於公益路沿線及周邊5處路口加強疏導，必要時臨時交通管制，提醒民眾切勿站上車道拍照，雖然今天因雨影響無緣見到「金黃夕陽框景」，但不少民眾說，期待明天放晴時刻，能親眼捕捉這場屬於台中的浪漫奇觀。

    今年受到下雨影響，天橋上未見攝影人潮。（民眾提供）

    現場僅員警盡責執勤。（民眾提供）

