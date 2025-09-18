為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    下營神龜志工隊小黃公車+1！獲贈新廂型車 擴大服務載送長者就醫

    曾文區黃5、黃20、橘10之1的3條小黃公車路線，上帝廟首創成立神龜志工隊，為鄉親預約小黃公車、陪看診。（記者楊金城攝）

    曾文區黃5、黃20、橘10之1的3條小黃公車路線，上帝廟首創成立神龜志工隊，為鄉親預約小黃公車、陪看診。（記者楊金城攝）

    2025/09/18 18:20

    〔記者楊金城／台南報導〕台南下營玄天上帝廟有支特別的神龜志工隊，為65歲以上長者擔任預約小黃公車的小祕書，也可以派志工陪同看診，現在服務將擴大，獲贈1輛服務專車，正在改裝，車上加裝輪椅上下設備、陪伴椅和監視錄影，開放信眾認捐做功德，專車將用以載送長輩就醫看診為主，彌補小黃公車班次不足。捐車典禮預計9月底舉辦。

    去年1隻台灣龜從下營武承恩公園的埤塘爬行數百公尺後，進入上帝廟大殿參拜，被譽為「神龜」。「神龜」成了上帝廟行銷上帝公信仰的文創點子，去年12月配合曾文區黃5、黃20、橘10之1的3條小黃公車路線，上帝廟首創成立神龜志工隊，為鄉親預約小黃公車、陪看診，有6名志工輪值。

    上帝廟總幹事許禹錦說，小黃公車尖峰時段不夠用，有時長者急需用車，因此上帝廟的公務車權充服務專車，載送長者來往醫院，服務周到，受到地方好評，姜姓民眾慷慨捐贈158萬元廂型車給神龜志工隊作為服務專車。

    下帝廟主委姜金利說，神龜志工隊服務專車將用以載送長者就醫為主，車上將加裝輪椅上下設備、陪伴椅和監視錄影，約需近39萬元，上帝廟開放各界信眾結緣並可節稅，造福鄉親。

    台南下營上帝廟的神龜志工隊，有志工輪值為鄉親預約小黃公車，現在又獲贈廂型車，將擴大服務載送長者就醫。（記者楊金城攝）

    台南下營上帝廟的神龜志工隊，有志工輪值為鄉親預約小黃公車，現在又獲贈廂型車，將擴大服務載送長者就醫。（記者楊金城攝）

